El tiempo pasa muy rápido. A muchos les parece que fue ayer cuando disfrutaban de sus series adolescentes o escuchaban las canciones de sus ídolos juveniles. Pero ¿y si supieran que, en verdad, muchos de esos íconos de la juventud ya son más que adultos? Famosos que protagonizaron películas, series y discos dirigidos a los jóvenes de la década de los 2000 soplarán nada más y nada menos que 30 velas en su pastel de cumpleaños este mismo año.



Rauw Alejandro, Zayn Malik, Mia Khalifa, Victoria Justice, Anitta, Sofia Carson... son algunos de los que ya han celebrado su trigésimo cumpleaños desde que empezó el 2023. Pero no son los únicos a los que felicitar durante los próximos meses:

Ariana Grande

Reconocida como una de las grandes artistas de su generación, cumplirá los 30 años el 26 de junio. Un cambio de década que, además, puede servir para borrar un desafortunado capítulo de su último año en la veintena. Y después de la lamentable experiencia que enfrentó en su cumpleaños anterior, cuando un acosador la amenazó de muerte e invadió su hogar, esperamos que este nuevo capítulo en su vida sea un éxito rotundo.

Anitta

La cantante brasileña de éxitos como Downtown y Envolver llegó a sus 30 años de vida, el 30 de marzo, con una carrera exitosa y siendo una de las artistas más reconocidas de su país. Además de cantante, Larissa de Macedo, su nombre de pila, es bailarina. Tiene más de 12 años de carrera artística y ha colaborado con aristas como J Balvin y Maluma.

Rauw Alejandro

El puertorriqueño cumplió 30 años el 10 de enero. Es cantante, compositor, productor musical y bailarín. Hace parte de la generación moderna de músicos urbanos puertorriqueños. Su actual novia es la artista española Rosalía.



Liam Payne

Formó parte de la banda juvenil One Direction, cumplirá 30 años el 29 de agosto. Tras la reciente noticia de relación con Kate Cassidy, y con los rumores de un posible lanzamiento de su segundo álbum en solitario circulando, el excompañero de Harry Styles llegará a la treintena rodeado de expectativas.

Patrick Schwarzenegger

Actor e hijo del legendario Arnold Schwarzenegger, encara el 2023 con entusiasmo, ya que tiene varios trabajos en marcha, como su participación en The Boys. El 18 de septiembre celebrará su trigésimo cumpleaños. Después de haber mantenido relaciones sentimentales con Miley Cyrus y Taylor Swift, ha estado rodeado de rumores sobre su compromiso con Abby Champion, su novia desde 2016.

Yalitza Aparicio

La talentosa actriz mexicana celebrará su cumpleaños el 11 de diciembre. Conocida por su nominación a los Premios Óscar por su aplaudida actuación en la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, sigue enfocada en su carrera cinematográfica con diversos proyectos en marcha.

Niall Horan

Es otro de los cantantes que fueron parte de One Direction y también cumplirá 30 años este 2023, concretamente el 13 de septiembre. Y al parecer los celebrará con el producto de su inspiración, pues ya ha compartido avances de lo que será su próximo álbum.

Miranda Cosgrove

Aunque han pasado años desde la emisión de iCarly, Miranda Cosgrove se encuentra más activa que nunca, especialmente desde el regreso de esa serie a través de Paramount Plus. La actriz celebró el 14 de mayo su trigésimo cumpleaños.



Ally Brooke

La cantante, conocida por su participación en el exitoso grupo Fifth Harmony, celebrará sus 30 años el 7 de julio. La excompañera de Camila Cabello se ha destacado como una artista versátil con una impresionante voz y habilidades de baile.

