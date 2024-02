Ariana Grande colaborará con Mariah Carey en el remix de su tema 'Yes, And?'

Ariana Grande dio a conocer una gran noticia este miércoles: la cantante Mariah Carey se unirá a ella en el remix de su nuevo sencillo 'Yes, And?'.



El lanzamiento está programado para el próximo viernes, convirtiéndose en un momento esperado por muchos seguidores de la música pop.

El anuncio fue compartido por la propia Grande a través de sus redes sociales, en las que expresó su gratitud hacia Carey, a quien describió como "única e inigualable".



En un mensaje en Instagram, la también actriz expresó: "Realmente no hay suficientes palabras. Gracias desde el fondo de mi corazón por este sueño hecho realidad y por impregnar mi pequeña canción de tu brillantez y magia, Mariah Carey. Significa más para mí de lo que jamás podría expresar y estoy deseando que todo el mundo escuche esto. Te amo eternamente".



La imagen compartida por Grande, en la que ambas artistas posan juntas, rápidamente se volvió viral, acumulando un millón de 'me gusta' en menos de una hora, lo que refleja el entusiasmo de los fanáticos ante esta colaboración.

Este no es el primer encuentro musical entre Ariana Grande y Mariah Carey. En 2020, ambas artistas unieron sus voces en una versión de 'Oh Santa!', junto a Jennifer Hudson, y en diciembre de 2023, la intérprete de 'Problem' participó en el espectáculo navideño de Carey en el Madison Square Garden de Nueva York.



El lanzamiento de este remix llega en un momento crucial para Ariana Grande, quien se encuentra inmersa en los preparativos de su séptimo álbum de estudio, titulado 'Eternal Sunshine', programado para ver la luz el 8 de marzo.



Además, la cantante forma parte del elenco de la nueva adaptación cinematográfica de 'Wicked', dirigida por Jon M. Chu, donde interpreta el papel de 'Glinda', la bruja buena del Mago de Oz, junto a Cynthia Erivo en el papel de 'Elphaba'.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de EFE, y contó con la revisión de un periodista y un editor.