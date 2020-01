Ariana Grande sorprende al publicar una foto con la banda BTS

La cantante estadounidense, Ariana Grande, sorprendió a su fanaticada tras posar en una foto con la banda surcoreana de k-pop BTS. La imagen causó una gran incógnita en los seguidores de la artista, pues se preguntan si se trata de una colaboración musical.

Grande publicó la imagen a través de su cuenta de Instagram acompañada de este mensaje: "Miren con quién me topé en el ensayo".



La fotografía fue tomada a blanco y negro en unas escaleras en las que aparecen los integrantes de la banda, con Ariana sentada en la mitad.

La imagen se volvió viral rápidamente. En solo un par de horas tenía más de tres millones de 'me gusta'.



La publicación tuvo lugar a pocos día de la edición de los Premios Grammy que serán el 26 de enero, y Grande es una de las cantantes confirmadas para el evento, que se llevará a cabo en el Staples Center, en Los Ángeles.



BTS es una agrupación musical conformada por siete jóvenes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin V y Jungkook. Debutó en el 2013 con la canción 'No More Dream', incluida en su primer sencillo '2 Cool 4 Skool'. Su estreno en Japón se dio en junio de 2014 con la misma canción en su versión japonesa.

En 2017, la banda empezó a tener un reconocimiento mundial como la principal promotora del género coreano, especialmente en Estados Unidos.



Desde que lograron posicionarse como los mejores artistas de origen surcoreano su éxito no ha parado de crecer, pues lograron aparecer en televisión en un concierto realizado en Estados Unidos. Después de esto conformaron la lista Récord Guinness mundiales por la mayor cantidad de retweets en sus publicaciones.



Su Instagram ya cuenta con más de 22 millones de seguidores.

Por su parte, Ariana Grande, nació en junio de 1993 en Boca Ratón, Florida. Desde pequeña cantó para orquestas y participó en obras de teatro.



Su carrera musical comenzó en 2011 con la banda sonora de la serie 'Victorius', lanzada por primera vez en Estados Unidos en el 2010.



Desde ese momento su éxito no para, la artista logró posicionar cuatro álbumes en el primer puesto del Billboard 200, un listado de éxitos musicales estadounidenses perteneciente a la revista Billiboard.



En 2014 llegó al top 10 de los mejores sencillos y se mantuvo durante 34 semanas consecutivas en este listado. Ese mismo año fue galardonada en los premios MTV por su video 'Problem' y sus últimos dos álbumes han sido nominados a mejor disco pop vocal en los Grammy.



En 2016, fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.



Su Instagram cuenta con más de 170 millones de seguidores.

Tendencias EL TIEMPO