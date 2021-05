Ariana Grande por fin reveló fotos de su boda secreta

Ariana Grande, intérprete de éxitos como ‘Problem’ (2014), ‘Break free’ (2014), ‘No tears left to cry’ (2018) y ‘Positions’ (2020), contrajo matrimonio el pasado 15 de mayo de manera privada.

La estadounidense empezó a salir desde 2020 con el agente inmobiliario Dalton Gómez, quien antes de conocerla no pertenecía a la farándula. En diciembre del mismo año confirmaron su compromiso.

Cinco meses después se casaron en la residencia de la artista, ubicada en Montecito, en el estado de California (Estados Unidos). Su representante confirmó la noticia a la revista ‘People’: “Fue algo pequeño e íntimo, menos de 20 personas. La pareja y ambas familias no podrían estar más felices”.



Sin embargo, ni Ariana ni Dalton habían hecho alusión a la ceremonia y tampoco se conocían fotos del evento. Hasta ahora.

En la mañana de este 26 de mayo Ariana Grande, de 27 años, compartió varias publicaciones en su Instagram en las que se puede ver a la feliz pareja.

La cantante también dedicó un ‘post’ para dar a conocer detalles de su vestido de novia. La prenda es creación de la reconocida diseñadora de modas Vera Wang, quien afirmó que fue “¡una alegría y un honor!” trabajar en ella.



Además, expresó sus deseos para ‘su musa’ a través de redes sociales: “Te deseo a ti y a Dalton una vida de felicidad”.



Las imágenes recibieron comentarios de otras celebridades como su amigo y fotógrafo Alfredo Flores, quien comentó: “Te amo demasiado. Millones de veces”. Así mismo, el gurú de la belleza Patrick Starrr elogió lo glamurosa que se veía.

Recordemos que recientemente Ariana hizo una colaboración con la cantante estadounidense Demi Lovato para su último disco. El tema lleva por título ‘Met him last night’ (2021) y destaca la calidad vocal de ambas intérpretes.



De la misma forma, participó en el remix de ‘Save your tears’ (2021), canción original de The Weeknd.

