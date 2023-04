Ariana Grande, la reconocida cantante y actriz estadounidense, recientemente habló públicamente sobre las críticas que ha recibido sobre su cuerpo y aspecto físico.

En un video publicado en sus redes sociales, la estrella de pop contó que padece de hipoglucemia, una enfermedad que produce que el nivel de glucosa sanguínea baje demasiado para continuar con las funciones corporales, según lo explica Mayo Clinic.

La artista publicó un video en su cuenta oficial de TikTok, en el que aprovechó para hablar sobre la afección que padece y las críticas que ha recibido por su reciente pérdida de peso: “Tengo hipoglucemia, así que a veces me pongo ansiosa. Sí, me olvido de comer. Cuando era niña, me convertía en el demonio de Tasmania”, explicó.

En el metraje, la intérprete de ‘God is a woman’ contó cómo la sociedad la ha juzgado por su delgadez y explicó lo que significa que hablen del cuerpo de una persona y le presten tanta atención.

“No hago esto a menudo. No soy buena en esto y no me gusta, pero solo quería abordar las preocupaciones que tienen sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que le ponen tanta atención sobre su cuerpo”.

La actriz de ‘Victorius’, en el clip de tres minutos, se mostró sin maquillaje y tuvo una seria conversación con sus seguidores, pues desde la amabilidad pidió que respetaran el físico de las personas: “Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no saludable, grande o pequeño, esto o aquello, sexy o no sexy. Simplemente no deberíamos decirlo”.

Ariana Grande habló de las comparaciones que la gente hizo y admitió que “fue su peor versión”. Los medicamentos y antidepresivos que tuvo que tomar provocaron que no se alimentara de manera saludable.

“Personalmente, para mí, el cuerpo con el que me han estado comparando no era mi versión actual. Tomaba muchos antidepresivos, bebía mientras los tomaba, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida”, detalló en la grabación.

La artista concluyó concluyó expresando que las personas deberían ser más “tolerantes”, porque no se puede juzgar a alguien sin saber lo que está pasando. Sumado a lo anterior, pidió respeto y tolerancia a la hora de hablar sobre el cuerpo de alguien: “Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”.

Otras artistas han decidido salir hablar sobre las críticas a su cuerpo



Selena Gómez recientemente explicó el por qué de su cambio físico. Ante las críticas que ha recibido últimamente sobre el aumento de su peso, decidió salir públicamente a defenderse.

"Me siento como una mier(..) he estado tratando de mantenerme saludable y cuidarse tomando mis medicamentos. No soy una modelo y nunca lo seré".

“Me siento como una mierda, he estado tratando de mantenerme saludable, y cuidarme tomando mis medicamentos. No soy una modelo, nunca lo seré”. – Selena Gomez sobre los comentarios negativos sobre su cuerpo vía TikTok Live. pic.twitter.com/eWkCZ6QXY2 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) February 16, 2023

Cabe recordar que la artista padece de lupus desde hace varios años y explicó que la medicación que toma la hace aumentar de peso. “Cuando me la tomo suelo retener muchos líquidos y aumenta el peso, cuando dejo la medicación tiendo a perder todo ese peso. Es lo que me pasa habitualmente”, expresó.

