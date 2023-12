Ariana Grande confirma la producción de su próximo álbum para el 2024: los detalles

La estadounidense Ariana Grande Butera es una de las artistas más reconocidas en la industria musical, tanto así que ha ganado aproximadamente 214 premios a lo largo de su carrera, entre los cuales se pueden encontrar los American Music, MTV Video Music, People's Choice, iHeartRadio, Billboard, Grammy, entre otros.



Desde su debut con el álbum 'Yours Truly' se pudo posicionar en el primer puesto del top 200 de Billboard, con más de 138 mil unidades vendidas en su primera semana. Desde entonces su éxito ha sido tal que, en diciembre de 2018, Grande fue nombrada por Billboard como la mujer del año.

Tras su último álbum, 'Positions', lanzado en 2020, Ariana Grande ha permanecido tres años sin lanzar un nuevo disco, debido a que se enfocó en su marca de maquillaje R.E.M. Beauty y volvió a la actuación participando como 'Guinda', la bruja buena, en la película 'Wicked', una adaptación cinematográfica de 'El Mago de Oz', la cual aún no tiene fecha de estreno, de acuerdo con 'Europa Fm'.



¿Ariana Grande lanzará un nuevo álbum?



Durante los últimos meses, la artista estadounidense estuvo interactuando con sus 'fans' por medio de su cuenta TikTok, en la que hacía una dinámica de preguntas y respuestas, en la cual, los internautas no paraban de preguntarle si tenía algún proyecto musical en mente. Ante la insistencia, la intérprete de 'Thank U Next' publicó algunas fotos y videos en los que confirmaba que estaba creando nueva música.



Luego de una larga espera por parte de los fanáticos de Ariana Grande, la artista publicó en su cuenta de Instagram que el próximo año saldrá el tan esperado 'AG7', la nueva entrega de la cantante, si bien, ese no es su nombre oficial, así es como sus seguidores se refieren a ese disco, ya que sería su séptimo álbum musical.



El anuncio se realizó por medio de un carrete de fotos en la red social. En la primera imagen, la intérprete de '34+35' etiquetó a su productora musical y al parecer a quienes harán parte de la nueva entrega. Luego, se puede ver un producto de maquillaje junto a una carta que dice: "Nos vemos el año que viene".

La artista suele dar algunas pistas sobre sus lanzamientos, por lo que algunos de sus seguidores creen que el cosmético de la foto esconde un mensaje, ya sea el nombre de una de sus canciones o la fecha de lanzamiento, la cual se cree que puede ser el 7 de febrero. En esa misma publicación hay un video en el que la mamá de 'Ari', como le suelen decir sus fanáticos, aparece bailando.



Luego, Ariana Grande aparece en una fotografía con algunas lágrimas en sus ojos y una captura de pantalla en la que ella describe que esos son los dos 'moods' del álbum. En los comentarios, su hermano Frankie Grande escribió: "Es oficial. 2024 es mi año favorito de todos los tiempos", mientras que su mamá expresó: "Te amo mucho ¡Estoy gritando!

Así reaccionaron las celebridades al anuncio de Ariana Grande su regreso con un nuevo álbum

