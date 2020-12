'Para siempre': con tiernas fotos Ariana Grande anuncia su compromiso

La cantante Ariana Grande le da una nueva oportunidad al matrimonio. Dos años después de su frustrado compromiso con Pete Davidson, la voz de “Thank You Next” y “Stuck With U” reveló que se casará con su actual pareja Dalton Gómez.



Mediante sus redes sociales, la estadounidense compartió un compilado de imágenes al lado del agente inmobiliario. “Para siempre y algo más”, señaló la cantante en sus redes sociales.



(Lea también: A joven no lo dejaron entrar a su propio grado por su corte de pelo).

En las tiernas imágenes se le ve a Gómez y Grande abrazados en el piso, a ella mostrando su anillo de compromiso frente al espejo y otra, en el auto.



En una hora la publicación alcanzó más de 4 millones de “Me gusta” de Instagram. Sobre todo cuando faltan horas para que la intérprete de “Thank u, next” estrene su documental en Netflix.



(De su interés: Los estrenos más esperados que llegan en 2021 a las salas de cine).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre las imágenes aquí)



Desde marzo se conocía que la cantante tenía un romance con el empresario y en el videoclip de “Stuck with you” se dejaron ver al público por primera vez bailando juntos.



(Siga leyendo: La hija menor de Steve Jobs debutó en el mundo del modelaje).



Aún no se tiene más datos sobre los planes de la feliz y joven pareja. Pero, como es de esperarse, no faltaron los mensajes de apoyo y las felicitaciones para Ariana.



EL COMERCIO (PERÚ)

GDA