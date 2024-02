Ariadna Gutiérrez se defiende de actor que la criticó: 'Ni tus hijos te quieren'

La exreina colombiana Ariadna Gutiérrez hace parte de los famosos del reality ‘La Casa de los famosos’ y hace algunos días fue nominada para abandonar el show.



Gutiérrez se hizo famosa por habérsele quitado la corona de Miss Universo en el 2015, cuando Steve Harvey cometió el error al nombrarla por equivocación para llevar la corona ese año.



A pesar de este impasse, Ariadna no dejó que esto la opacara y siguió con su carrera como modelo de muchas marcas reconocidas y en la actualidad hace parte de este reality de convivencia del canal Telemundo.

El pasado domingo 25 de febrero, se dio la Gala de Posicionamiento, en la que se escogen a las personas nominadas para salir de la casa, en donde los participantes se ponen cara a cara y se expresan muchas cosas que no les gusta del otro.



En esta gala, la colombiana fue escogida por el actor mexicano Alfredo Adames, quien le expuso sus razones para desear que ella se fuera de la casa.



Según seguidores del programa, sus comentarios fueron altaneros y de alguna forma misóginos, por lo cual muchos de estos criticaron este mensaje.



"Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno (...) Eres presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo del ‘dime de qué presumes y te diré de qué padeces'", aseguró Adames en el cara a cara con Ariadna.



No obstante, la ex señorita Colombia no se quedó callada y le recordó al actor cómo ha sido su paso por el reality.



"Mira, antes de entrar a esta casa no sabía quién eras. Solamente los chismes que traía la gente de afuera y que vine a conocer dentro de la casa”, señaló la colombiana.

“Me di la oportunidad de conocerte porque me pareciste un caballero los primeros días. Pero, lastimosamente, conocí a un hombre lleno de tristeza y de rencor, (...) lo que vives dentro de ti, no se lo deseo ni a mi peor enemigo”.



Así mismo, la exreina le recordó al actor la mala relación que este tiene con su familia: "espero que algún día retomes la relación con tu familia y tus hijos, que ni ellos te quieren”, expresó Gutiérrez.



Luego, se despidieron y se enviaron besos volados, para continuar con la gala.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

