Ariadna Gutiérrez, la reconocida modelo y ex Miss Colombia, finalmente ha hablado sobre su relación pasada con el multimillonario italiano y estrella de las redes sociales, Gianluca Vacchi.

Ariadna María Gutiérrez Arévalo, más conocida como Ariadna Gutiérrez, es una destacada modelo y exreina de belleza colombiana nacida el 25 de diciembre de 1993 en Sincelejo, Sucre, Colombia.



Su fama se debe en gran parte a que ocupó el segundo lugar en el concurso Miss Universo 2015.

En dicho certamen universal, la coronaron como primera finalista por error, pensando que era la ganadora. Luego, el presentador Steve Harvey corrigió su equivocación, anunciando que la verdadera ganadora era Pia Wurtzbach de Filipinas.



Este incidente generó gran atención mediática, elevando a la exreina a la fama global. Desde entonces, ha seguido su carrera como modelo y participado en proyectos de entretenimiento y moda.



Además, la joven se volvió muy buscada por su soltería, atrayendo el interés de varias celebridades internacionales debido a su belleza. Uno de los primeros en notarla fue el adinerado italiano Gianluca Vacchi, famoso por sus extravagantes bailes que se hicieron virales en las redes sociales en su momento.

Ariadna Gutiérrez habla sobre Gianluca Vacchi: ‘ Estaba rodeada de gente que quería aprovechar’

En una entrevista reciente en el programa 'Se dice de mí' de Caracol Televisión, Gutiérrez compartió información sobre su relación pasada con el empresario Gianluca Vacchi. Afirmó que su relación fue breve y que apenas se estaban conociendo.

"Yo decía Dios mío, ni siquiera es una relación, apenas me estoy conociendo con esta persona (...) Fue algo de un mes, dos meses, algo muy rápido y fue tan mediático", expresó la exreina.

En varias imágenes el italiano, apareció acompañado de Ariadna, oficializando la no muy extensa relación. Foto: Instagram: @gutierrezary

Además, Arianda Gutiérrez señaló que a veces los seres humanos son demasiado ingenuos y no se percatan de que hay muchas personas en su entorno que están interesadas en ellas únicamente con el propósito de obtener beneficios personales.

"Te das cuenta que uno es muy inocente y hay mucha gente que quiere sacar provecho de tu fama, tu belleza, de tu juventud, tu dinero, de tus conexiones, tus amigos (...) Y en ese momento de mi vida yo estaba rodeada de mucha gente así", añadió Gutiérrez.

La modelo llegó a la conclusión de que, aunque en ese momento de su vida estuvo rodeada de personas interesadas, esa experiencia le brindó valiosas lecciones que la han llevado a ser quien es hoy en día.

Cabe destacar que en octubre de 2017, Gianluca estuvo en Colombia para asistir al partido Colombia vs. Paraguay que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pero sorprendió al no estar con Ariadna Gutiérrez.



Cuando le preguntaron por su relación, negó cualquier romance y dijo que besaba a hombres y mujeres por igual.



No obstante, en su momento recibió cientos de críticas, debido a que tanto él como ella compartían en sus redes sociales numerosas fotos juntos que expresaban su amor, hasta que la misma Ariadna confirmó que su relación había terminado a finales de ese año.

