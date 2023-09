En una reveladora entrevista, Ariadna Gutiérrez, la reconocida modelo y ex Miss Colombia, habló sobre su relación con Paulina Vega, también ex Miss Colombia y Miss Universo.

Ariadna María Gutiérrez Arévalo, conocida popularmente como Ariadna Gutiérrez, es una modelo y exreina de belleza colombiana nacida el 25 de diciembre de 1993 en Sincelejo, Sucre, Colombia. Es ampliamente reconocida por haber sido la primera finalista en el concurso Miss Universo 2015.

Gutiérrez ganó el título de Miss Colombia en 2014, lo que le dio la oportunidad de representar a Colombia en el certamen Miss Universo al año siguiente.



En la final de Miss Universo 2015, fue coronada como la primera finalista y, durante un breve momento, se anunció incorrectamente como la ganadora del concurso. Sin embargo, en un incidente muy comentado, el presentador Steve Harvey corrigió su error y anunció que la verdadera ganadora era Pia Wurtzbach de Filipinas.



Dicho episodio ganó una amplia cobertura mediática internacional y catapultó a Ariadna Gutiérrez a la fama mundial. Desde entonces, ha continuado su carrera como modelo y ha estado involucrada en varios proyectos de entretenimiento y moda.

Ariadna Gutiérrez confirmó que Paulina Vega es una “decepción”

En una entrevista reciente para el programa 'Se dice de mí' de Caracol Televisión, Gutiérrez reveló algunas de las razones detrás de su conflicto con la ex Miss Universo, Paulina Vega y enfatizó que inicialmente tenía un gran respeto por su compatriota, pero tras llegar a conocerla, se sintió profundamente decepcionada.

"Yo la veía como referente. La admiraba muchísimo, pero me ha pasado muchas veces en la vida que cuando uno admira a alguien en televisión o en una foto y se arma una imagen, luego la conoces en persona y miras que no es real. ¡Qué decepción!", afirmó la exreina colombiana.

Steve Harvey se equivocó en el Miss Universo de 2015 y coronó a Ariadna Gutiérrez como la ganadora. Foto: AFP

Ariadna Gutiérrez esperaba que Paulina Vega, quien ostentaba el título de Miss Universo, le proporcionara orientación y compartiera consejos valiosos para el concurso. Sin embargo, la falta de apoyo por parte de la barranquillera fue inesperada para la oriunda de Sincelejo, aunque esta experiencia la impulsó aún más.

“Y me ha pasado con muchísima gente. No fue el momento más lindo, pero no me importó. Yo tenía mi meta y pienso que al contrario eso me dio más fuerza y más motivación. Pensé: 'Bueno, no necesito la ayuda que me ibas a dar, yo lo puedo hacer con lo que tengo'", comentó Ariadna Gutiérrez.

Por otra parte, Gutiérrez ya había hablado sobre su enemistad con Paulina Vega en una conversación en el podcast 'Porque Ajá' hace tres años. En ese momento, mencionó que era consciente de las actitudes negativas de Vega hacia ella, pero no comprendía por qué.

“Siempre he sabido que ella me tiene roña, no sé qué es lo que hay detrás de eso, como que nunca ha gustado de mí, incluso antes de que yo estuviera en Miss Universo y fuera Señorita Sucre”, expresó la sincelejana en aquella entrevista.

Luego añadió: “Para yo dejar de seguir a alguien (en las redes sociales) es porque me fastidia esa persona y no la quiero ver más porque me estás dañando la existencia, pero yo no tengo problema con ella, pero sí sé que ella lo tiene conmigo”.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

