‘Me tiene roña’: Ariadna Gutiérrez dice que le cae mal a Paulina Vega

Ariadna Gutiérrez y Paulina Vega son dos de las exreinas colombianas más aclamadas del panorama del entretenimiento tanto nacional como internacional.



No obstante, la relación entre ellas no es la mejor fuera de las pasarelas. O al menos a eso se refirió recientemente Gutiérrez. “(Paulina) Me tiene roña”, afirmó durante una entrevista.

Qué pasó

Ariadna pasó por los micrófonos del podcast ‘Porque Ajá', conducido por Dany Di Giacomo y Mariela Irala, y habló sobre su carrera, su trayecto como Señorita Colombia, su participación en Hollywood y su futuro.



Uno de los temas durante la charla fue su relación con Paulina.



En su momento los entrevistadores señalaron los indicios de una mala relación con Vega como un simple rumor, sin embargo, Ariadna dejó claro que, en efecto, existe algo negativo entre las dos.

“Cuando uno le da energía a algo, le da mucha importancia”, afirmó en principio para hablar sobre el tema.



“Siempre he sabido que ella (Paulina) me tiene roña, no sé qué es lo que hay detrás de eso, como que nunca ha gustado de mí y, de un momento a otro, no sé, cambió conmigo y no entiendo qué pasó”, dijo.



Eso sí: Ariadna aseguró que nunca ha tenido problemas directos con Paulina, pero, de un momento a otro, “todo cambió”.

Algo que Ariadna consideró como señal de una mala relación fue que Paulina la dejó de seguir en redes sociales.



“Para yo dejar de seguir a alguien (en Instagram) es porque me fastidia esa persona y no la quiero ver más porque me está dañando la existencia”, explicó.



(La charla sobre Paulina puede verse desde el minuto 46:45).

#PORQUE AJÁ: ARI GUTIERREZ! "NUESTRA" MISS UNIVERSO 2015 ! #PORQUE AJÁ: ARI GUTIERREZ! "NUESTRA" MISS UNIVERSO 2015 ! Ariadna habló de su relación con Paulina Vega.

Ariadna Gutiérrez y Paulina Vega se convirtieron en dos exitosas reinas y modelos del panorama colombiano actual. Las dos, a su modo, ‘se ganaron’ el corazón de los colombianos.



Ariadna fue Señorita Colombia en 2014 representando a Sucre. Participó en Miss Universo, en 2015, y fue elegida como la ganadora tras una presunta confusión de Steve Harvey, el presentador del evento.

El bochornoso suceso duró 1 minuto con 58 segundos: la colombiana recibió la corona, el ramo de flores y saludó a las personas presentes hasta que Harvey volvió con el que, según dijo, era el resultado original: la verdadera ganadora de Miss Universo 2015 era Pia Wurtzbach (representante de Filipinas).



Justamente fue Paulina Vega quien le dio la corona y se la tuvo que quitar tras el nuevo veredicto del certamen.



Vega fue Señorita Colombia en 2013, representando al Atlántico, y ganó Miss Universo 2014.

Momento en que Paulina le retira la corona a Ariadna para dársela a la nueva ganadora. Foto: Valerie Macon. AFP

