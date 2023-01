Como muchos otros hinchas argentinos, Nicolás Soto tenía una ilusión: ver consagrar a su selección como campeona del mundo en 2022. Y lo hizo, solo que un coma farmacológico inesperado retrasó un poco la noticia.



El joven, oriundo de Neuquén, Argentina, cayó en coma farmacológico luego del triunfo de la ‘albiceleste’ en octavos de final y despertó varios días después de que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo en Qatar.

“Llegué hasta Australia. Después ya se me apagó la TV”, contó con humor Soto en una entrevista para la cadena de televisión argentina ‘Telefe’.



Mientras la selección argentina luchaba por alcanzar el gran sueño; Nicolás peleaba para mantenerse con vida.

Un sueño que se retrasó por un coma farmacológico



Después del emocionante encuentro que tuvo la ‘albiceleste’ contra la selección australiana, el pasado 3 de diciembre de 2022, Nicolás comenzó a sentir un fuerte dolor en el omoplato derecho. Ante una molestia constante, decidió acudir al médico para que lo evaluaran.

(Lea también: Hincha iraní intentó besar a un periodista colombiano en Qatar).

Los exámenes no arrojaron buenos resultados: tenía una neumonía avanzada que ya había tomado todo un pulmón y el otro, lejos de traer buenas noticias, presentaba un coágulo y un derrame. Con un diagnóstico desesperanzador, los especialistas decidieron internarlo de urgencia en el Hospital de Cipolletti, ubicado en Río Negro, Argentina.



En el centro de salud tuvo que ser sometido a dos cirugías y una traqueotomía.

Nicolas Soto es un joven de Neuquen que quedó en coma después del partido de Argentina-Australia. Despertó cuando Messi levantó la Copa. pic.twitter.com/Ymz8t1gfAP — Viruta (@Viruta7L) January 14, 2023

“Sólo tenía fuerzas para respirar en un 20 por ciento, el resto lo completaba asistido por el respirador artificial”, detalla el diario argentino ‘El Clarín’.



La gravedad del cuadro clínico llevó a Nicolás a ser intubado y, posteriormente, inducido a coma farmacológico, un procedimiento en el que el estado de consciencia de un paciente se altera de forma controlada mediante fármacos, según explica al portal ‘CuídatePlus’ Marga Massot Cladera, del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

(Siga leyendo: Hincha mexicano es descubierto intentando camuflar licor en binoculares en Qatar).

Aunque el coma fue temporal, Nicolás fue de los pocos argentinos que se perdió la tensión del partido contra Holanda, la goleada contra Croacia, la final épica contra Francia -incluidos los penales de infarto- y, por supuesto, los festejos a lo largo y ancho de su país.

SE DESPERTÓ DEL COMA Y LE DIJERON QUE ARGENTINA HABÍA SIDO CAMPEONA DEL MUNDO

Nicolás Soto, un joven de Neuquén fue internado por neumonía tras el partido contra Australia.

Casi 2 semanas en coma, despertó y de manera instantánea, comenzó a lagrimear y abrazar a sus familiares. pic.twitter.com/Zh1DwhrNuY — @MattoneFabianᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@MattoneFabian) January 15, 2023

“Me había comprado una camiseta y la usé una sola vez”, se lamentó el joven en diálogo con el canal citado anteriormente.

Una conmovedora noticia

Tengo que darte una buena noticia, salimos campeones del mundo FACEBOOK

TWITTER

Soto no solo pasó el Mundial de Qatar 2022 con los ojos cerrados; sino que también se perdió de las festividades navideñas. Fue el 26 de diciembre de 2022, algunas semanas después de haber entrado en coma inducido, que despertó desorientado y con una buena noticia futbolística esperando.

(De interés: Niño con discapacidad visual traduce al braille álbum Panini de Catar 2022).

“Tengo que darte una buena noticia, salimos campeones del mundo”, dijo una médica terapista que se encontraba con él, justo después de hacerle unas preguntas de rutina y chequear su estado mental. Al anuncio sobrevinieron lágrimas de emoción incontenida.



“Cuando desperté no sabía dónde estaba ni cómo había llegado a la clínica. De a poco me fueron cayendo las fichas. La doctora me avisó que habíamos sido campeones del mundo y fue medio raro. Nos largamos a llorar y fue bastante loco”, detalló Soto a ‘Telefe’.

Soto recibió el Año Nuevo internado en la clínica -pues los médicos querían seguir de cerca su estado-; sin embargo, fue dado de alta en los primeros días del 2023. Con el apoyo de su familia, especialmente de su madre y su hijo, Eros, sigue no solo recuperándose, sino viviendo, partido tras partido, la alegría de ver llegar a su selección a la final del Mundial y, posteriormente, ganarlo.

Más noticias en EL TIEMPO

Shakira, una de las cantantes más ricas del mundo. ¿De cuánto es su fortuna?

Marvel contrataría la estrella de Stranger Things, Sadie Sink

La historia de El Rincón del Vago, el portal web a la que muchos copiaban

Mujer mostró la muñeca poseída de su abuela muerta y aterró a los internautas

Tendencias EL TIEMPO