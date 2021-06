Indignación por mujeres que se grabaron con cadáveres en un cementerio

Esta semana se ha viralizado un impactante video en el que tres mujeres irrumpen en una fosa de un cementerio ubicado en el departamento de San Martín, en Mendoza (Argentina).



Según el medio ‘2634 Diario’, el archivo multimedia se compartió masivamente por WhatsApp. Varios residentes del sector se indignaron debido al irrespeto hacia los fallecidos.



En la grabación se puede evidenciar que las protagonistas estaban en el cementerio de Buen Orden. Según una de ellas, estaban cumpliendo una apuesta.



Entre risas, las mujeres entraron a una fosa que lleva el nombre de ‘El Osario’. De acuerdo con información del medio local 'Diario Uno', este lugar tiene varios restos humanos de personas que debían ser reubicadas y, aparentemente, sus familiares nunca aparecieron para completar el procedimiento.



Mientras una de ellas está grabando, otra implicada le dice: “Ahí está, ¿lo estás filmando?”, en dirección a uno de los cuerpos.



Según el diario ‘El Clarín’, se trata de un cadáver al cual se le conoce como ‘Camaleón’. Este está rodeado de bolsas y se puede visualizar fácilmente entre los demás cuerpos.



El mismo medio informó que las tres mujeres trabajaban para una cooperativa que depende de la Municipalidad de San Martín y, al parecer, realizaban tareas de limpieza en el Cementerio de Buen Orden.



Todas fueron identificadas y, según medios locales, las despidieron aunque no llevaran puestos sus uniformes. Según 'Diario Uno', no fueron sancionadas legalmente por no pertenecer a una entidad estatal.



Por el momento, ninguna de las implicadas se ha pronunciado al respecto.

