Martín Moschioni, el dueño del restaurante llamado Dalchemist, cambió la historia de un joven, de 15 años, que para cuando lo conoció se dedicaba a robar personas.



De hecho, el primer encuentro que tuvo con el chico también llamado Martín fue mientras hurtaba el celular de uno de sus clientes.

Dalchemist, ubicado en Las Cañitas, Argentina, es un local gastronómico que hoy se vuelve noticia debido a que fue el lugar en el que se desarrolló una historia de cambio y ayuda.

La oferta que le cambió la vida

El pasado 18 de abril, Martin, de 15 años, se dirigió a dicho establecimiento para robar. Sin embargo, el joven no sabía que el destino le deparaba algo distinto.



De acuerdo con los medios locales, el intento de hurto fue frustrado por el mismo dueño, quien para detenerlo se abalanzó contra el menor de edad. El joven fue capturado y terminó detenido.



Mientras las autoridades cumplían con su trabajo, Martín Moschioni, el dueño del local, se encontraba expectante y pensativo.

"Este pibe no tenía maldad, ya cuando lo vi quejarse del dolor en el piso tuve miedo de haberle quebrado algo cuando me tiré sobre él, pesa 55 kilos", contó al diario El Clarín.



Y agregó: "Cuando pasó lo del robo y lo detuvieron, la barista se acercó a preguntarle la edad y el nombre, y después vino y me dijo: ‘tiene quince años, se llama Martín como vos’. Eso fue terrible. Después dudé tres veces en salir, hasta que me animé. Salí y lo vi sentado y esposado y le dije: ‘escúchame, cuando necesites laburo yo te voy a abrir la puerta, o si necesitas un plato de comida ven y pidemelo'".



El ofrecimiento tomó por sorpresa al joven, quien rompió en llanto y le respondió diciendo que mañana estaría en el lugar para trabajar.



“Yo le respondí: ‘dale, te espero’. Mi primer pensamiento fue el de ‘bueno, con esto ya está, quiere escaparse y que nadie lo vea’”, recordó el dueño en el citado medio.

#AMPM I 📞Hablamos con Martin Moschioni, dueño de una Cafetería en Las Cañitas

➡️Un adolescentes de 15 años le fue a robar en su bar, y él le ofreció una propuesta de trabajo a su hermano Lucas, de 17 años.

👉🏼Nos cuenta como fue toda la situación pic.twitter.com/WoF3ef5Dig — Radio2 AM1230 (@radio2rosario) April 20, 2023

Regresó con su familia y su hermano se quedó con el puesto

El joven de 15 años no solo aceptó el ofrecimiento, sino que también llevó a su familia, quienes se encontraban muy agradecidos con Martin Moschioni.



“El papá me dice ‘Martín’ y yo le digo ‘sí, soy yo’. Y él me repite ‘no, Martín’, y ahí me doy cuenta de que estaba con el chico. Lo vi, lo abracé y no lo podía creer. Me puso muy feliz que volviera. Él me pidió perdón, y yo a él”, dijo el dueño a El Clarín.

La oferta de trabajo seguía sobre la mesa; sin embargo, la edad del joven no les permitía que laborara en el lugar, fue así como Lucas, el hermano mayor de Martin y quien va a ser padre próximamente, tomó el trabajo.



"Como yo no podía agarrar el laburo, se lo di a Lucas, porque él va a ser papá, le va a servir mucho más que a mí esto", dijo Martin de 15 años a El Clarín.

Un cambio de vida

Ahora, Lucas tiene un trabajo fijo con un horario de 6 horas y se encuentra totalmente agradecido.



"Nuestras vidas cambiaron mucho en poco tiempo, fue todo muy rápido. Martín (dueño) es muy copado, fue muy buena onda con nosotros, porque aunque pasó ese robo acá en su bar él nos recibió muy bien. Él nos ayudó mucho, y mis compañeros me recibieron muy bien todos", cuenta Lucas al citado medio.

[AHORA] 🔴 En comunicación con Martín Moschioni, dueño de la cafetería Dalchemist Coffee & Retail en Las Cañitas quien le acercó una propuesta de trabajo en su cafetería a la familia del adolescente que le robó



📻 FM 89.9💻 https://t.co/OekgcGcxop🎧https://t.co/mPnCSVai2t pic.twitter.com/Foy59mWayR — Mejor País del Mundo 🌎 (@MejorPais899) April 19, 2023

Por otro lado, Martín, de 15 años, señaló entre lágrimas: “Estoy tan feliz que no me salen las palabras. Estoy muy agradecido con Martín, con todo lo que hizo por mi familia, por mi hermano al darle trabajo. Por lo que hizo conmigo, que me está ayudando mucho. Es un héroe. Además, mi viejo está re orgulloso, está muy contento, ahora le volvieron a dar trabajo”.



Y contó: “Cuando llegué acá al otro día de lo ocurrido, él no me reconoció, pensó que iba a entrar a vender. Ahí le dije 'soy yo Martín, al que le ofreciste trabajo, al que se lo llevó la policía', y ahí me abrazó y se puso a llorar. Yo también me puse a llorar. Estuvo mal lo que hice, le pedí una disculpa y él me dijo que no vuelva nunca más a hacer eso. Y yo no lo voy a volver a hacer, ya está, yo voy a volver al colegio”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

