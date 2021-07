‘El ideal va a ser cuando todos seamos todes': presidente de Argentina

Esta semana Argentina dio un paso gigante en materia de defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, que está siendo celebrado por muchas personas.

El país anunció la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad con un componente ‘no binario’, en adición a las categorías tradicionales ‘femenino’ y ‘masculino’.



Así lo anunció el presidente Alberto Fernández durante una conferencia de prensa, en la que afirmó: “Lo que al estado le interesa es registrar a Alberto Fernández, saber si cumple sus compromisos, saber si no lava dinero, si no delinque, eso es lo que importa. ¿Por qué importa el sexo?”.



(Lea también: Greeicy Rendón habla de las secuelas que le dejó el covid-19).

¿En qué consiste el DNI no binario?

El pasado 20 de julio Argentina expidió el decreto 476 de 2021, en el que, entre otras cosas, considera que “el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad, que forma parte del campo de los derechos humanos”.



Por lo anterior, se resolvió que en el Registro Nacional de Personas se incluya la categoría ‘X’, para que represente a todo aquel que se identifique dentro de las acepciones no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida o no consignada.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández anuncia la puesta en marcha del DNI para personas no binarias https://t.co/b0orN4fxAw — Casa Rosada (@CasaRosada) July 21, 2021

El mandatario se adelantó a los cuestionamientos por la elección de la letra ‘X’ y respondió a los detractores del proyecto, quienes afirman que ‘hay otras formas’:



“Estoy seguro de que hay otras formas, están incluidas dentro de la ‘X’, que nos permite abrir derechos dentro de los límites de la Convención Internacional y es un avance. No deberíamos renegar de esto”.



(Le puede interesar: Críticas a J Balvin por cover de 'Wherever I May Roam', de Metallica).

La repercusión de esta decisión

El avance del proyecto no se hizo esperar y tres argentinos se convirtieron en las primeras personas en recibir el DNI no binario. Ellos son Valentine, Gerónimo Carolina y Shanik Lucián, quienes estuvieron presentes en el acto.

🌈 Valentine, Gerónimo Carolina y Shanik Lucián son las primeras personas en recibir el DNI no binario.



Seguimos garantizando el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género y construyendo un futuro de igualdad en la diversidad para todas, todes y todos.#ArgentinaUnida pic.twitter.com/5kWnsBzRsr — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) July 21, 2021

Así mismo, Fernández estuvo en compañía de algunos representantes de su administración, autoridades nacionales y provinciales. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también acudió a la ceremonia.



(Siga leyendo: La hija de Carlos Vives, ‘Lucy', responde a críticas por ser lesbiana).



Eduardo de Pedro, ministro del Interior, inició su intervención saludando a “todos, todas y todes” y aseguró que este es “un pasito más hacia una sociedad más inclusiva, más diversa y más justa”.



Elizabeth Gómez, cabeza del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades aseguró que “ampliar y reconocer derechos es parte de nuestra identidad como proyecto político”.



En ese sentido, se mostró emocionada y recordó que, antes de esta iniciativa, las personas que no se identificaban con los géneros masculino o femenino se veían en la obligación de judicializar su reclamo.



“Si el acceso a un derecho tiene obstáculos concretos algo está funcionando mal y eso es lo que hoy estamos buscando reparar”, afirmó.

Hoy dimos un paso histórico en el reconocimiento de derechos: junto al Presidente @alferdez y el @MinInteriorAR lanzamos el DNI no binario para las personas que no se identifican con el sexo femenino o masculino. 💛🤍💜🖤 pic.twitter.com/KVcWyWYlaf — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) July 21, 2021

Con esta decisión, Argentina sentó un precedente y se convirtió en el primer país de latinoamérica que habilita la posibilidad de consignar una opción diferente a femenino o masculino en el documento de identidad.



Finalmente, el presidente Alberto Fernández cerró su discurso con la frase: “El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes”.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO