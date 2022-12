La selección argentina de fútbol se consagró campeona del mundo por tercera vez en su historia el pasado 18 de diciembre, tras vencer a la Francia de Kylian Mbappé y Didier Deschamps a través de la vía del cobro desde el punto penal. Lionel Messi fue el mejor jugador del torneo, mientras que el ‘Dibu’ Martínez recibió el galardón al mejor portero.



Tres días de fiesta lleva el pueblo argentino que desde el pasado domingo salió a festejar un título que se les había sido esquivo desde 1986, cuando Diego Armando Maradona alzó la copa en el Estadio Azteca de México.



En la madrugada de este martes un avión proveniente de Doha, Qatar, lugar donde se disputó la vigésimo segunda copa del mundo, trajo al plantel albiceleste con el trofeo. Millones de personas, exacerbadas de felicidad, salieron a las calles de Buenos Aires a recibir a los futbolistas.



En fotos: así fue la llegada de Messi y el equipo de Argentina a su país Foto: EFE

Si bien se han presentado sucesos trágicos durante los festejos, también ha habido historias conmovedoras para destacar, como la de un hincha que salió con las cenizas de su padre a celebrar en la plaza principal de Comodoro Rivadavia.



Según comentó, su progenitor había fallecido hace 5 meses, por lo que fue muy duro para él que no haya visto a la Argentina campeona del mundo. En el video se le puede ver al joven cargar el cajón en sus hombros, mientras canta y salta de alegría.



"Es mi padre que falleció 5 meses atrás. Lo traje para festejar (...) siempre celebraba con él las victorias, lógicamente ahora no podía ser menos”, dijo el fanático.



El registro ya cuenta con algo más de 500 mil reproducciones, 47 mil “ Me gusta” y cerca de 490 comentarios de internautas, quienes expresaron haberse conmovido con la grabación. Muchos afirmaron que “no es solo fútbol y que es un sentimiento que traspasa cualquier plano astral”.



