Comercial recuerda a hombres que hacer tareas del hogar es un deber

La equidad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene para "garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030". Pero para lograrlo se debe empezar desde casa.



Así lo deja ver un comercial que busca concientizar a los hombres ‘ayudadores’, es decir, aquellos que no toman ninguna acción proactiva en las tareas domésticas.

El video hace parte de la campaña argentina #YoMeOcupo, de la consultora en género y diversidad Bridge the Gap junto con Spotlight, una iniciativa mundial que nace de la asociación entre la Unión Europea y la ONU.



En él se ven cuatro mujeres atareadas con labores domésticas, como recoger la ropa de la habitación, llevar el coche del bebé y hacer las compras del hogar.



Posteriormente se ve a quienes parecen ser sus parejas ofreciéndoles ayuda.



"Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino", dice uno de los hombres.



El curioso clip termina con las mujeres evidentemente estresadas y la frase: "La planificación y la gestión de los quehaceres son una carga mental que asumen principalmente las mujeres".



"Ayudar no alcanza. No esperes a que te lo pida", concluye el comercial.

¿Cuántos ayudadores conocés?

👉🏽La planificación y la gestión de los quehaceres son una carga mental que asumen principalmente las mujeres.

Ser #Ayudador no alcanza. Esperar a que te lo pidan tampoco.

🙋🏽‍♂️La próxima vez decí #YoMeOcupo pic.twitter.com/I2WgDMTNAg — Iniciativa Spotlight (@SpotlightAmLat) November 4, 2020

La campaña fue diseñada teniendo en cuenta el contexto de trabajo en casa y confinamiento que ha dejado la pandemia del nuevo coronavirus.



Así se lo contó la directora de Bridge the Gap, Cintia Gonzalez Oviedo, al diario argentino 'La Nación'.

"Desde que comenzó el aislamiento social, la planificación y gestión de las tareas del hogar generan una gran carga mental que suelen asumir las mujeres. Durante el confinamiento, con todos los miembros de la familia en casa, el reparto desigual de tareas del hogar no cambió, sino que, por el contrario, aumentó", explicó González a ese medio.

En Colombia el diagnóstico es similar

Según la encuesta nacional de uso del tiempo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 2016-2017, la última que fue llevada a cabo antes de la pandemia, las mujeres dedicaron 1 hora y 5 minutos más que los hombres a actividades de suministro de alimentos



La brecha aumenta cuando se toman en cuenta todas las actividades no comprendidas en el Sistema de Cuentas Nacionales (servicio doméstico no remunerado para el propio hogar o para otros hogares).

Aquí el total nacional indica que, hasta 2017, las mujeres dedicaban 7,25 horas al día a labores no remuneradas, mientras que los hombres, solo 3,5.



Una desproporción que pudo haberse acentuado por la crisis sanitaria, denunció la organización Woman in Connection.

