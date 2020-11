Amenazan de muerte a hombre de la foto con cuerpo de Maradona

Este jueves 26 de noviembre, se viralizaron dos imágenes en las que se observa a tres empleados de la Funeraria Pinier (encargada de preparar el cuerpo de Diego Maradona para el velorio) junto al cadáver del ídolo argentino, que está dentro del ataúd.



Mientras miles de fanáticos despedían los restos de ‘El Pelusa’ en la Casa Rosada (la casa de Gobierno en Argentina), en Buenos Aires, las redes sociales estallaron con repudio y rechazo hacia los hombres que aparecían en las imágenes.

Se trata de Diego Molina (quien aparece en la primera imagen que salió a la luz) y Claudio Fernández y su hijo, Ismael, de 18 años.



Claudio Fernández fue el primero en romper silencio. Contó en una entrevista con ‘Radio 10’, de Argentina, que personas que lo conocen del barrio lo están amenazando de muerte.



“He recibido amenazas telefónicas de un grupo de la hinchada de Argentinos Juniors. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos”, aseguró.



A su vez, explicó que no fue su “intención” sacarse una foto junto al cadáver del astro: “Estábamos acomodándolo antes de llevarlo y mi hijo, como todo joven, levantó el pulgar y sacaron la foto”.

También hizo un corto relato sobre cómo sucedieron las cosas: "En ese momento estaba nervioso y solo pensaba en que quedara bien Maradona. Tomaron la foto justo cuando me llamaron y levanté la cabeza. Soy de las personas que, por respeto, no piensa en sacarse fotos con féretros y fallecidos. Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo".



Férnandez, quien trabajó en Pinier por 7 años, manejando el coche fúnebre y preparando los cuerpos antes de los velatorios, también le pidió perdón a la familia de Maradona, manifestando que el futbolista “era su ídolo”.



"Pido respeto y perdón a todos (...) Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó", aseguró.



Finalmente, sostuvo que no es la primera vez que trabaja en el sepelio de un miembro de la familia del exfutbolista.



“Mirá que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado. Estuve con (Diego) Maradona y no lo hice (sacarse una foto) en vida, siendo mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No fue mi intención”, finalizó.



La situación con Diego Molina (el hombre de la primera foto) también es crítica.



En primer lugar, fue expulsado por Argentinos Juniors, club del que era socio.



“Informamos a nuestra masa societaria y medios periodísticos que, por decisión unánime de la Comisión Directiva, se eleva al Tribunal de Disciplina el pedido de expulsión como socio de la persona que se fotografió junto al féretro de Diego Armando Maradona”, comunicó el club a través de su cuenta de Twitter.

#AAAJ Informamos a nuestra masa societaria y medios periodísticos, que por decisión unánime de la Comisión Directiva, se eleva al Tribunal de Disciplina el pedido de expulsión como socio de la persona que se fotografió junto al féretro de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/sdYIsjyPNu — Argentinos Juniors (desde 🏡) (@AAAJoficial) November 26, 2020

En segundo lugar, se han difundido presuntas amenazas contra él en redes sociales. En Twitter se viralizó una supuesta conversación en la que se escucha a una persona allegada a los integrantes de La 12 (la barra brava de Boca Juniors) asegurando que estarían buscándolo para atacarlo.



“Debe tener los minutos de vida contados porque La 12 lo va a hacer mierda. Todos dicen lo mismo, lo van a matar por sacar esa foto. Preso, multa y muerte’', es justamente lo que se escucha en el audio.

Bueno me escribió demasiada gente, el audio es este. pic.twitter.com/6HYcrBBvvE — gonzaloco (@gonzalocho1) November 26, 2020

