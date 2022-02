El padre de la famosa cantante de música popular, Arelys Henao, parecía no ser muy conocido en el mundo del entretenimiento, pero con el reciente estreno de la novela ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, su nombre y su historia han salido a la luz.



Alonso Henao, que en la novela es interpretado por Juan Sebastián Calero, fue un hombre protector y muy cercano a su familia. En una entrevista anterior para EL TIEMPO, Arelys contó cómo su padre era el defensor de sus 14 hermanos, de los cuales sólo viven siete.

La violencia fue un factor que azotó a su familia durante mucho tiempo, pues fueron desplazados de sus tierras e intimidados constantemente. La intérprete asegura que su padre les decía que siempre estarían involucrados como familia en aquella violencia, “porque si le dabas agua a los unos, se enojaban los otros”.

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí)

(Lea además: ‘El Centro Democrático anda como carro loco en la ciudad de hierro’: Macías)

Con la enseñanza de valores como el respeto y el valor de la mujer, Alonso Henao formó a sus hijos antes de que tuviera que desaparecer, por ocho meses, huyendo de amenazas delincuenciales que se le hicieron por reclamar una finca que un grupo armado le había robado.

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí)

Yo le prometí a mi papá que la sacaba o la sacaba. Hubo amenazas y problemas, pero siempre estuve ahí y dije que la última voluntad de mi padre la defendía así me costara la vida FACEBOOK

TWITTER

Pasado este tiempo el padre de la cantante regresó con su familia y, aunque en un principio no apoyaba la carrera musical de su hija, después se involucró con ella en todos sus proyectos.



Tristemente, en 2017, el progenitor de la ‘Reina de la música popular’ murió debido a un cáncer que hizo metástasis y por el que le dieron tan solo dos meses de vida.



“Yo le prometí a mi papá que la sacaba o la sacaba. Hubo amenazas y problemas, pero siempre estuve ahí y dije que la última voluntad de mi padre la defendía así me costara la vida”, dijo Henao, para el programa ‘Juntas, pero no revueltas’, respecto a la herencia que le había dejado su padre y que había sido su última voluntad.

Más noticias

Desactivaron una volqueta cargada con 85 artefactos explosivos en Tibú

Jhonier Leal pide examen sobre si es inimputable por crimen de su hermano

Así es la costocondritis, un síntoma doloroso de contagio por covid-19

Justicia venezolana entrega a Diosdado la sede del diario El Nacional