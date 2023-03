Arleys Henao es una de las cantantes de música popular más destacadas de este género, su nombre en los últimos días ha estado en tendencia, por la disputa que tienen algunas actrices al querer interpretar su papel en la segunda temporada de la serie hecha por Netflix, en honor a la dura vida que Arleys tuvo que vivir antes de ser una de las mejores cantantes de Colombia.



Hace unos días la cantante dio una entrevista a ‘Diva Rebeca’ una de las periodistas más populares a la hora de hablar de entretenimiento, ahí habló de varios aspectos de su vida privada como sus deseos y sus odios, pero lo que más llama la atención fue su relación con la religión y con Dios.

Arelys es una de las cantantes más aclamadas y gustadas por los seguidores de la música popular. Foto: Instagram @arelyshenao

“El enamoramiento con Jesús es como con una pareja, uno quiere saber qué piensa, que come, que le gusta, es algo similar con Jesús, quieres saber sobre su palabra, que pensaba y orarle para que él esté en presencia”, “Siempre digo bendito sea el sufrimiento que me acerco a ti Jesús”, manifiesta la cantante muy emocionada, dejando a entender que Dios es y fue fundamental en su vida.



De esta forma, la artista también confirmó uno de sus más grandes sueños que es estudiar Teología. “Siempre hay alguien que necesita que yo le dé tranquilidad, le hable de Dios, es por eso que Dios tiene un propósito conmigo y quiero en un tiempo prudente anunciar una gira muy linda de retiro y poder vivir mi vida y devolver todo lo que Dios me ha dado”, afirmó Arelys en su entrevista.

Y es que la artista también planea crear una fundación para poder recorrer el mundo predicando sobre Dios y poder dar charlas motivacionales a esas personas que lo necesitan, pues siente que quiere ayudar y trascender en todos los aspectos personales, ya que afirma que no quiere estar solo relacionada con un escenario.



Como era de esperar en las redes sociales se pronunciaron sus seguidores dejando a entender que la apoyaban en su decisión, pues para Arleys el predicar la palabra de Jesús será una forma de devolver todo lo que él hizo en un pasado por ella, salvándola de muchas adversidades y colocándola en el lugar que está ahora mismo.

