El mundo del entretenimiento quedó en shock cuando se confirmó el fallecimiento de Justin Santos, hermano del reguetonero Arcángel, a causa de un estrepitoso accidente vehícular en San Juan, Puerto Rico. Según versiones oficiales, una mujer en estado de embriaguez fue quien provocó el choque sobre el puente de Teodoro Moscoso.



(Siga leyendo: ‘La mujer de mi vida’: Rodrigo De Paul le declaró su amor a Tini).

La implicada iba manejando en sentido contrario, lo cual propició la colisión frontal entre un vehículo y el otro. Ella fue llevada a un hospital local, donde se le prestó asistencia médica y se le tomaron pruebas de alcoholemia para determinar su estado.



La mujer, identificada como Maria Narváez Torres, de 49 años, tenía un porcentaje de alcohol en su sangre cercano al 0.29 %, una cifra alta si se considera que el máximo permitido por la ley puertorriqueña es de 0.08 %, según mencionó el medio ‘Telemundo’.



Para entonces, la mujer fue puesta en libertad por un fiscal aún sabiendo el dictamen toxicológico que verificaba su estado de alcoholemia. Su salida causó indignación entre la comunidad boricua que al día de hoy clama, al igual que el cantante, porque se haga justicia.



(También: Nicolás de Zubiría acompañó a Estiwar G a Corabastos y hasta probó ‘pajarilla’).

Facebook Twitter Linkedin

Arcángel arremete contra los medios y justicia de Puerto Rico Foto: EFE /Instagram

Arcángel se vuelve a pronunciar

Ante la falta de eficacia que ha tenido el sistema penal puertorriqueño, Arcángel volvió a pronunciarse al respecto en una entrevista con el programa ‘Lo sé Todo’. Dice que no tiene la esperanza de que alguna vez la justicia tome acciones en el caso de su hermano.



“En la única justicia en la que yo creo es en la divina (...) En ese juicio no va haber ningún abogado influyente o una jueza importante. De ese juicio no nos vamos a salvar”, explicó el cantante al show.



“Yo no creo que se haga justicia, me atrevo a decirlo y apuesto dinero. Con cualquier persona que vea esta entrevista comuníquese conmigo para apostar. En Puerto Rico no va a pasar nada porque nuestro sistema judicial está por el piso (...) mentalmente ya estoy preparado para que el caso salga impune.



(Lea también: Joven salva de la quiebra a la taquería de su mamá con videos de TikTok).

Afirmó que no le interesa que la involucrada vaya presa, ya que explica que no hay nada peor que vivir con la mentalidad de haber asesinado a una persona por una irresponsabilidad.



“Yo no gano nada sabiendo que la otra persona está presa, eso no me va a devolver a mi hermano”, explicó.



En medio de tanto dolor el artista decidió realizarse un tatuaje de Justin. Para ello, acudió a los mejores tatuadores y al mejor anestesiólogo de los Estados Unidos para poder plasmar en su piel el recuerdo de su hermano fallecido.



“ Mi salud mental está jodida (...) yo quise hacer eso porque él vivirá por siempre en mi corazón y lo quería tener en mi piel también”, explicó.



(Le puede interesar: Vandalizan un mural de Leo Messi con la Copa del Mundo).

Jaime Eduardo Paz

Redactor Tendencias