Arcángel cuyo nombre real es Austin Agustin Santos, pasó un momento tensionante tras ser detenido a horas de presentar su concierto en el 20 de mayo en el Estadio San Marcos, en la capital de Perú.



Tal hecho fue grabado y se subió a redes sociales donde no tardó en volverse viral, generando un rechazo generalizado por parte de los fanáticos del cantante del reguetonero, mientras otros usuarios afirmaron que las autoridades solo cumplían con su deber. Lo revisaron ocho policías peruanos, obligándolo a bajar del automóvil.

En la detención se observa a Arcángel bajar del auto y alzar las manos y se le ve vulnerable frente a las autoridades. El cantante esta vestido con una camisa beige y un pantalón con una gorra naranja y zapatos de color blanco y beige, mientras entrega los papeles a las autoridades para que revisen que todo está en regla.



Después de lo sucedido, en medio del concierto se refirió al momento que pasó con la Policía Nacional de Perú, indicando que entiende su labor y que ese hecho no hace que deje querer al país.

“Yo la paso bien cada vez que piso este país, me lo pueden hacer la próxima vez, y la pasaría cabrón. No tengo problema. Me pueden revisar todas las veces que quieran. Gracias Perú por quererme”, aseguró el cantante en el concierto, emocionando con su público.



“Si pensaban que me afectaría subiendo el video, no lo lograron. A un artista como yo, usted no daña mi imagen porque yo soy de barrio. Yo vengo del bajo mundo. Eso a mí no me afecta. A mí me hacen esto incluso en el hogar de donde vengo yo. Está todo bien, así que un aplauso para la policía del Perú. Están haciendo su trabajo. Qué bueno”, dijo Arcángel generando aplausos y ovaciones de los presentes.



La policía Nacional de Perú, suele parar vehículos en varias partes de la ciudad de Lima para verificar que tengan los papeles en regla, por eso en ese momento detuvieron a Austin Agustin Santos, sin imaginar que se trataría del reconocido artista.

El cantante mantuvo la calma y cumplió con entregar los documentos, a la vez que se dejó de revisar por las autoridades. Los fanáticos a través de redes sociales,se encargaron de viralizar el hecho.



“Cómo le van hacer eso a papi Arcangel”, “Pero si es Arcangel, la maravilla paaa”, “¿Cómo le van a hacer eso?”, se lee entre los comentarios que dejan los usuarios en el video que circula.

