Arcángel estrenó 'Feliz Navidad 8'¿Una tiradera para Anuel AA?

En los últimos días, Arcángel y Anuel AA protagonizaron una reciente discusión a través de las redes sociales, en la que cada uno hizo alusión al trabajo del otro, su popularidad e incluso su alcance como artistas del género.

Tras las declaraciones del intérprete de 'Me prefieres a mí' para 'Univisión', donde aseguró que no consideraba al puertorriqueño su amigo, este último no dudo en responderle por medio de su cuenta de Instagram con un 'post' que generó bastante polémica.



Con una foto de sí mismo, el autor de 'Delincuente' afirmó que la carrera del artista ya no tenía la misma popularidad, de tal manera que este "debía acudir a Bad Bunny para posicionar su imagen en la actualidad".



"Concierto 'sold out' en Washington D.C y tú, Arcángel esperando a que Bad Bunny te monte en una canción o te invite a un concierto para poder revivir tu carrera y tú que esperas pacientemente maman**** en todas las entrevistas. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta, eso lo ponen en la calma, nada más cuando tú llegas pa' que no te sientas mal", escribió en la publicación.

Ante el ataque, el estadounidense se tomó el tiempo de replicar su declaración a través de sus historias de Instagram, donde aseguró que Anuel no era una ficha rival dentro de la industria del reguetón



"¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ah, y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo terminé mi gira, tú cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga”, señaló Arcángel.



Sin embargo, la contestación no solo quedó en historias, pues el reguetonero aprovechó la oportunidad para lanzar un nuevo tema y responderle desde la música al puertorriqueño.

"La tiradera de Arcángel"

'Feliz Navidad 8', así denominó el reguetonero a su nueva canción anunciada como el 'regreso de Anatazio', donde este le canta varias cosas a Anuel AA sin ninguna reserva, pues allí menciona varios de los momentos significativos vividos por el artista.



Empezando por su ingreso a la cárcel, la "tormentosa" relación que tuvo con Yailin 'la más viral' y hasta la crianza de su hija, que afirmó era presidida por un "chota" haciendo referencia al rapero 'Tekashi', con quien esta última sostiene una relación amorosa.



"No sé tú, pero yo nunca he paga'o pa' entrar a PR. Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija? No te fija' que tiene a un chota criando a tu hija (Ouh). Tú no sale', cabrón, tú y yo nunca vamo' a ser iguale'. A mí me escoltan bandidos, a ti te escoltan los federales", dice el estribillo de la canción.

Así mismo, Austin Santos, como es el nombre de pila del intérprete, lanzo varias rimas aludiendo a la figura de cantante de Anuel y a su carrera artística, afirmando que este no llevaba el mismo trayecto en el género, y que no tenían la misma competencia en la industria.

"Dos o tres se emocionaron porque el duende no salía y yo volando el mundo con altura sin Rosalía mala mía, tuve que hacerlo para que te ubique. Cuando tú estabas en los mocos yo hacía ticket. Cuando todo para ti era un simple sueño. Ya yo de este género era dueño", sentenció la segunda parte de la canción.



Hasta el momento Anuel AA no se ha pronunciado al respecto, pero varios seguidores de los artistas están al pendiente de su contestación, ya que no dudan que el artista guarde silencio, pues ha acostumbrado a su público a ser blanco de polémicas.



