Austin Agustín Santos, ​más conocido por su nombre artístico Arcángel, ha pasado por momentos muy difíciles luego de que en noviembre de 2021 perdió a su hermano, Justin Santos Delanda.



El rapero y compositor estadounidense ha dejado ver en redes sociales la tristeza por la perdida de su hermano.



De acuerdo con una reciente publicación en su cuenta de Instagram, lo último que se dio a conocer al respecto fue la compra de un caballo de carreras que el artista nombrará Justin Run4ever en honor a su hermano.



"Dudo que aparezca otro ser que repare el daño permanente causado por la pérdida de mi hermanito, pero de algo me he dado cuenta poco a poco que el que tiene que dar un paso hacia adelante soy YO! Y tratar de superar lo pasado porque olvidarlo nunca." escribe el cantante junto a la foto de su nuevo caballo.

Además, destaca que quiere poner a correr al caballo en su nombre, "tú me haces sentir VIVO y esta BESTIA correrá a tu nombre! No por dinero porque gracias Dios no nos hace falta! Correrá por HONOR".



Lo que sabe del accidente

El accidente automovilístico, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del sitio, ocurrió en un puente vehicular en Puerto Rico.



Una mujer, en aparente estado de ebriedad, habría causado el accidente al chocar con el automóvil de Justin Santos, quien se encontraba conduciendo y falleció inmediatamente en el lugar. Su acompañante habría resultado gravemente herido.

