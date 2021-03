Arcángel pide perdón a Anitta e insiste en mensaje sobre las mujeres

El artista de música urbana Arcángel pidió perdón a la cantante brasileña Anitta por el mensaje dirigido hacia las mujeres, el cual publicó en sus historias de Instagram hace unos días. Las palabras del famoso generaron controversia e indignación en redes sociales por la manera en que catalogó a las de su otro género.



El intérprete de ‘Si se da’ y ‘Tú vives así’ escribió “quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el c… en las redes sociales por likes (...) Las mujeres que se comportan se distinguen, y se catalogan como damas”.



Cae un ídolo/ Nace un ídolo pic.twitter.com/jAqHtb9ZJF — Marie Peace (@NoMeBusque1) March 9, 2021

Ante esto, la artista, de 27 años, publicó una imagen con un contundente mensaje hacia Arcángel, de 35 años, y todas las personas que creen que una mujer no merece respeto por mostrar de más en sus redes sociales.



“Esta soy yo, mostrando mi c… en Instagram”, en explícita referencia a lo dicho por Arcángel. “ “¿Puedes utilizar c…s de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener ‘views’, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios c…s en redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”, indicó la intérprete de ‘Downtown’.



Ahora Arcángel grabó unas historias en su Instagram asegurando que no era su intención ofender a las mujeres “serias, respetables, fina y trabajadora”.



“Dentro de esta sociedad machista que nos rodea, la mujer la ha pasado bien difícil. Y a lo mejor esa mujer fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable se pudo ofender por mis comentarios. A ese tipo de mujer, mis disculpas”, dijo.



Además se dirigió directamente hacia la brasileña, declarándose fan de sus glúteos. “Anitta, yo te amo y te adoro. No hay un mayor fanático de las nalgas tuyas que yo. Le doy mil ‘likes’ a tus fotos”, aseguró en un tono conciliador.



A pesar de su aclaración, el artista no se retractó de la idea principal del mensaje publicado inicialmente en sus historias e insistió en que existen mujeres, que, por su comportamiento, no merecen respeto.



“Usan sus redes sociales para prostituirse y a veces exigen cierto respeto de los hombres. Si usted no se comporta como una mujer, no se lo merece”, indicó.



