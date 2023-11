¿No ha armado el arbolito de Navidad? Aquí las mejores tendencias para 2023

Una de las primeras misiones que tienen los amantes de las fiestas decembrinas es la decoración navideña, en la que no puede faltar el árbol. El paso del tiempo y el hecho de que sea guardado en el desván la mayor parte del año, puede llevar a que este tradicional objeto se desgaste, por lo que hay que reemplazarlo.



Sea cual sea la razón por la que decida que este año quiere comprar uno, aquí le damos algunas referencias de lo que será tendencia en el 2023/2024.

¿Cuál es la tendencia de árboles navideños?

Árboles altos y llenos de adornos

Si su casa es alta y cuenta con un espacio amplio, este es el árbol indicado. Uno de alrededor de 3 metros y frondoso. Lo ideal es que su decoración sea con bolas, aves, alas o muñecos grandes y que lleven una misma línea de color.



(Le podría interesar: Alumbrado navideño en Bucaramanga: todo lo que necesita saber del evento).

Árbol de Navidad glaciar

No importa si es muy alto o delgado, su decoración puede basarse en el plateado y el azul que armoniza el ambiente en tonalidades frías que asemejan los países en los que en esta época nieva.

Árboles dorados

Los adornos dorados harán que su decoración parezca una postal. Puede añadir cojines, paños de mesa y más objetos alrededor del espacio para que armonice. Igualmente, puede hacer esto con rosa pastel.



(Lea también: Regresa la Caravana de Navidad de Coca-Cola para difundir el espíritu de las fiestas).

Árboles con decoración minimalista

Si no le gusta usar muchos adornos y llenos de colores, en las tiendas también puede conseguir árboles verdes que vienen con luces incorporadas y uno que otro objeto añadido, como piñas que se asemejan más a los árboles naturales y no artificiales.

Árbol a la entrada

Una manera de dar una cálida bienvenida a las visitas es con un árbol delgado y mediano en el recibidor. Igualmente, se puede añadir un muérdago en el perchero. Esta decoración también puede ponerse frente a la puerta de entrada, pero será según su gusto y estilo del hogar.



(No deje de leer: Cuánto gana Mariah Carey por la canción 'All I Want For Christmas Is You').

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

