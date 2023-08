Luis Miguel, luego de cuatro años de ausencia, vuelve con su gira denominada "Luis Miguel Tour 2023", en la cual ya visitó dos países de Latinoamérica: Argentina y Chile, para luego continuar en varias ciudades de Estados Unidos y finalizar el año en su natal México.



En Colombia estará en el 2024, en dos ciudades: Medellín y Bogotá el 15 y el 17 de febrero, respectivamente.

A pesar de lo que significa para el cantante y sus seguidores que el conocido como 'el Sol de México' vuelva a los escenarios, al parecer no todo es 'color de rosa' para el cantante, ya que se ha conocido por distintos medios mexicanos que la exesposa de Luis Miguel, la actriz Aracely Arámbula, solicitará la manutención para sus dos hijos, quienes no han recibido ningún recurso por parte de su padre en los últimos tres años.



De acuerdo con el abogado de Arámbula, Gulliermo Pous, el cantante afirmó que no podía hacerse cargo de los gastos de sus dos hijos Daniel y Miguel, por no contar con ingresos fijos, sin embargo, ahora que 'el Sol' ha retomado su carrera va a poder hacerlo y para ello, su exesposa aprovechará sus fechas en México para reanudar el proceso jurídico y así indagar sobre los ingresos para que pueda cumplir con su responsabilidad.



Por lo tanto, es posible que las ganancias que se generen de los conciertos en México deban ser destinadas a la manutención de Daniel y Miguel, para lo que el abogado afirmó: "En cualquiera de los casos pueden disponer de cualquiera de los recursos e ingresos a los cuales tengan acceso para cubrir una pensión alimenticia, pueda ser o haya sido el acuerdo, siempre y cuando cubra todas las necesidades de un menor o de los dos menores, es irrelevante cual sea el origen".



Por otra parte, la actriz y madre de Daniel y Miguel ha puesto toda su disposición para los menores compartan tiempo con su padre, sin embargo, el interés por parte de Luis Miguel ha sido inexistente.



Así mismo, el exmanager del cantante, Polo Martínez, afirmó en un momento en algunos medios de comunicación mexicanos que la relación entre Arámbula y Luis Miguel, aunque duró cuatro años, esta empezó a deteriorarse cuando la actriz quiso volver a la actuación, luego de que había afirmado que quería dedicarse a la crianza de sus hijos, situación que molestó a Luis Miguel y de esta forma se fue acabando la relación.



En la actualidad, los hijos del cantante, ya son adolescentes: Miguel tiene 16 y Daniel 15 años.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

