Así será la montaña rusa más alta del mundo: ¡alcanzará los 250 Km/h!

Próximamente los amantes de la adrenalina, las alturas y la velocidad podrán disfrutar de la montaña rusa más alta, larga y rápida del mundo. Se trata de ‘Falcon’s Flight’ (Vuelo de Halcón), que quedará ubicada en Riyadh, capital de Arabia Saudita.



El proyecto que se está llevando a cabo en el país de Medio Oriente promete revolucionar el mundo de las atracciones y romper récords mundiales: esta atracción alcanzará la velocidad de 250 kilómetros por hora.



Se espera que la inauguración de la montaña rusa se realice en 2023. Foto: Qiddiya

En la atracción, que tendrá un descenso vertical de 160 metros, 20 pasajeros podrán recorrer alrededor de cuatro kilómetros en tres minutos. Además, contará con colinas parabólicas en el cielo, lo que le permitirá experimentar la sensación de ingravidez.



“El vuelo de Falcon dominará la línea del horizonte en Qiddiya tejiendo todo el camino alrededor de nuestro destino, justo fuera del parque de atracciones, subiendo por la ladera del acantilado, y bajando por la cara del acantilado: la mayor caída de cualquier atracción en el mundo. ¡No será para los débiles de corazón!”, dijo en un comunicado Philippe Gas, director ejecutivo de Qiddiya, una de las compañías promotoras.



Se espera que la inauguración de la montaña rusa se realice en 2023 durante la primera fase de lanzamiento de Six Flags Qiddiya, el parque de atracciones que forma parte de Visión Saudí 2030.



Este último es un programa estratégico para reducir la dependencia de Arabia Saudita del petróleo, diversificando la estructura de su economía.



El parque, que contará con 28 atracciones, pertenece a Six Flags Entertainment Corporation, la compañía de parques temáticos regionales más grande a nivel global con 26 parques en Estados Unidos, México y Canadá.



Six Flags Qiddiya tendrá distintos espacios temáticos, entre los que se encuentran ‘La Ciudad de las Emociones’, ‘Discovery Spring’, ‘Steam Town’, ‘Twilight Gardens’, ‘Valley of Fortune’ y la Gran Exposición.



Las montañas rusas más altas del mundo

Por el momento, y hasta que se inaugure 'Falcon’s Flight', las tres montañas rusas más altas del mundo se encuentran en Estados Unidos.



‘Kingda Ka’, en el parque temático Six Flags Great Adventure, en el estado de Nueva Jersey, ocupa la primera posición. Se inauguró en el año 2005 y tiene una altura de casi 140 metros. Puede alcanzar la velocidad de 206 kilómetros por hora en 3,5 segundos.



Otra montaña rusa que tiene una pendiente de este tipo es ‘Top Thrill Dragster’, ubicada en el parque de atracciones de Cedar Point, en el estado de Ohio. La atracción de lanzamiento hidráulico fue inaugurada en 2003 y tiene una altura de 128 metros.



La tercera montaña rusa más alta del mundo es ‘Superman: Escape from krypton’, ubicada en el parque de Six Flags Magic Mountain, en California. Esta cuenta con una altura de 126,5 metros de altura y es capaz de alcanzar los 160.9 kilómetros por hora.



Por otro lado, ‘Red Force’, ubicada en el parque Ferrari Land, en Cataluña, España, tiene una pendiente de 112 metros de altura y alcanza una velocidad de 180 kilómetros por hora en tan solo 4 segundos. La atracción, inaugurada en el año 2017, se sitúa en la cuarta posición de las montañas rusas más altas del mundo.



Finalmente, aunque no rompe récords en altura, la montaña rusa ‘Formula Rossa’, ubicada en el parque Ferrari World, en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, es, hasta el momento, la más rápida del mundo, alcanzando una velocidad de 240 kilómetros por hora.



Con información de La Nación (Argentina)- GDA*