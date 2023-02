En las últimas horas se ha venido viralizando un video en redes sociales de un profesor en Cali que regaña airadamente a uno de sus alumnos por decir groserías dentro de la institución educativa.



Si bien no menciona el nombre de la institución, el video si especifica que los hechos se suscitaron en la capital del Valle del Cauca. Según se puede ver en las imágenes el educador reprende al joven en lo que parece ser el coliseo deportivo del complejo.

Ante la mirada de varios estudiantes, el profesor le quiso mostrar su molestia por el vocabulario que estaba manejando: “Aquí no se dicen groserías, ‘brother’. ¡No se dicen… punto!”, expresó con notable molestia.



La discusión se tornó un poco incómoda con el paso de los segundos, pues, si bien enseñar un buen uso del lenguaje es lo moralmente adecuado por parte de un tutor, internautas han criticado la forma como dio a entender su punto.



“Decílas afuera, andá, madreá todo lo que se te dé la gana, pero aquí, respetá. Una, dos, tres, cuatro, la semana pasada, la antepasada, desde el primer día que te vi dices groserías. En la cafetería, en el pasillo, acá, ¡no jodas! (sic)”, expresó.



“¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Cómo te lo tengo que decir, así? Respetá, respetá… y va para todos los que dicen groserías (sic)”, concluyó.



Usuarios de redes sociales no dudaron en dejar sus reacciones en la caja de comentarios de la publicación, la cual ya cuenta con cerca de 30 mil reproducciones, 188 retuits y mil 500 “Me gusta” en menos de tres horas de haberse compartido.



“Así se habla, pero la generación de cristal no entiende eso”, “bien por el profesor. Si se alteró fue por algo”, “un 10 para ese docente”, “así es, muy bien”, “cuando toca, toca”, “excelente, profe”, “buena esa, profesor, las instrucciones se respetan”, “no es el mejor trato”, “la paciencia tiene un límite” y “pudo haberlo dicho de otra manera”, fueron algunas de las impresiones.

"AQUÍ NO SE DICE GROSERÍAS BROTHER": PROFESOR HACIA ALUMNO❗



En un colegio de Cali, padres de familia informan que un profesor les está gritando a los alumnos, como se evidencia en el vídeo. Vos qué opinas vé?🆗 pic.twitter.com/KRwHILSzrm — Cali OK Noticias (@calioknoticias) February 3, 2023

