Existen muchos juguetes y miles de personajes de ficción, pero ninguno como ‘Barbie’. Más que una muñeca, se ha convertido en un referente cultural omnipresente y en toda una musa de sueños que, a simple vista, parecen imposibles.



Desde bombera hasta veterinaria, futbolista, chef, científica, actriz, surfista y doctora, son tan variadas como inimaginables las profesiones de ‘Barbie’ que, poco a poco, han ido recorriendo el mundo para convencer a los niños y compradores aficionados de que siempre se puede ser lo que se quiera ser.

La muñeca más famosa, millonaria y glamurosa del mundo fue creada por la empresaria estadounidense Ruth Handler para que se convirtiese en una inspiración para las niñas; sin embargo, terminó siendo más que eso: multifacética, anticategórica, icono de la cultura pop y revolucionaria de la moda y las profesiones, a más de medio siglo de su lanzamiento, ‘Barbie’ ha marcado la infancia de muchas generaciones que, al igual que ella, se han atrevido a soñar y actuar en grande.

¿Qué sería de ‘Barbie’ si no fuese por sus arriesgados looks, sus excéntricas mansiones y, por supuesto, la canción que le ha dado la vuelta al globo? “I’m a ‘Barbie’ girl in a ‘Barbie’ world”, recita Aqua. Eso no es solo un verso musical, es el himno de millones de personas que se han sumado a la marea rosa de una muñeca que llegó en 1959 -durante la Feria Internacional Americana del Juguete, de acuerdo con Mattel - para quedarse.

Aqua: la mente maestra detrás de ‘Barbie girl’

La mente maestra detrás de la canción ‘Barbie girl’ es, nada más y nada menos que, Aqua, un grupo danés de bubblegum pop -género musical de carácter melódico y ritmo animado- y eurodance -estilo de música electrónica- conformado por Lene Nystrøm, René Dif, Claus Norreen y Søren Nystrøm Rasted, quienes se atrevieron a hacer un sencillo, para algunos, un tanto satírico, de uno de los juguetes más famosos de todos los tiempos.

Según cuenta Søren Nystrøm para la revista estadounidense de música y cultura popular ‘Rolling Stone’, la idea surgió luego de que visitara una exposición de arte kitsch en Copenhague. Allí, se encontró con un montón de ‘Barbies’ que formaban un mundo y esto le hizo pensar que “la vida en plástico, es fantástica’. Pensé que era una gran línea”.



Lo que vino después es historia: luego de presentar la idea al grupo creado en 1994, Aqua trabajó ardua e incansablemente para lanzar la composición en el primer álbum de estudio llamado ‘Aquarium’. Sin embargo, no todo fue color de rosa y, en medio del desarrollo técnico, algunas diferencias comenzaron a surgir.

“Hubo muchas idas y venidas cuando grabamos las voces. Lene quería bajar un poco el nivel. Ella pensó que era demasiado alto. Si iba a hacerlo en vivo, era ridículamente alto. Hubo mucha pelea por eso. Pero simplemente dijimos: ‘Esto suena fuera de este mundo. Por favor, hagamos esto. Siempre podemos bajar una nota en vivo. Nadie se va a dar cuenta’”, dijo Rasted a la revista estadounidense citada.

Los frutos de su trabajo se vieron reflejados en la venta de más de ocho millones de copias del sencillo en todo el mundo y en el posicionamiento como uno de los debuts más importantes, hasta entonces, en las listas de Estados Unidos -donde fue número siete-, de acuerdo con el ranking de Billboard Hot 100.



“El mensaje es que está bien ser la persona que eres y verte como te ves y tener confianza en eso. (...) Todas estas metáforas en la canción eran tabú para hablar, pero salimos con una forma irónica de presentar nuestra canción. Es una canción pop, pero también es una canción sobre cómo está bien ser quien eres, amar quien eres y ser tú mismo”, reflexionó Dif en diálogo con ‘Rolling Stone’.



Ni siquiera la demanda interpuesta por Mattel -empresa fabricante de Barbie- a inicios de la década de los 2000 por, presuntamente, irrespetar los derechos de la marca registrada y, además, parodiar y desprestigiar la imagen de este popular juguete evitó que tanto la canción como el grupo se convirtieran en un fenómeno mundial.

A 25 años del lanzamiento de ‘Barbie Girl’, muchos fanáticos se preguntan, ¿cómo lucen ahora los integrantes de Aqua?

Lene Nystrøm



Lene Sundance Grawford Nystrøm Rasted, más conocida como Lene, nació el 2 de octubre de 1973 en Tonsberg, Noruega. Desde que era tan solo una niña sintió una gran atracción por la música que la llevó, posteriormente, a formarse como cantante. Saltó a la fama en el programa de televisión ‘Casino’ del canal ‘TVNorge’.



De acuerdo con el medio ‘El Mundo’, la vida de Lena “cambió radicalmente en 1994, cuando estaba trabajando en un crucero y conoció al danés René Dif, quien tocaba junto a sus amigos Søren Rasted y Claus Norreen en un grupo llamado Joyspeed”. Fue, precisamente, René quien la convenció de hacer parte de la agrupación que poco tiempo después tomaría el nombre de Aqua.

Junto con la agrupación, la vocalista noruega cosechó éxitos como ‘Roses are Red’ (1997), ‘Barbie Girl’ (1997), ‘Doctor Jones’ (1997) y ‘Cartoon Heroes’ (2000); hasta que un anuncio inesperado conmocionó a los fanáticos en el año 2001: se trataba de la disolución de la banda por tiempo indefinido que, además, trajo consigo la interrupción del tercer disco.



Sin embargo, esto no fue impedimento para que Lene continuara con su carrera como solista; por el contrario, se convirtió en un reto más que asumió con astucia y valentía. Gran prueba de ello es que en el 2003 publicó su primer disco en solitario titulado ‘Play with me’ del que salieron canciones memorables como ‘It’s your duty’, ‘Pretty young thing’ y ‘Here we go’.

“Claro que es todo un reto lanzar un disco en solitario después de haber estado en un grupo y más aún si el ambiente fue tan bueno como el nuestro, supongo que tuve que buscar la confianza en mí misma sin los chicos como apoyo; pero, al mismo tiempo, siempre he sido una persona que ha hecho lo que ha querido”, comentó Lene a un medio internacional cuando le preguntaron, por esa época, acerca de su nueva etapa como solista.

Con varios intentos de regreso a sus espaldas, el grupo volvió a unir fuerzas en 2018 -esta vez, sin la participación de Claus Norreen-. Lene, junto con su exesposo Søren Nystrøm y René Dif, por lo que se embarcaron en una gira en 2022 en la que deleitaron al público que los vio formarse como grandes artistas.

Søren Nystrøm



Søren Nystrøm Rasted nació el 13 de junio de 1969 en Blovstrød, Dinamarca. Es un músico, compositor y productor danés que obtuvo su reconocimiento, en gran parte, por ser uno de los miembros del grupo Aqua y por estar casado desde 2001 hasta 2017 con la artista noruega Lene Sundance Grawford, con quien tuvo dos hijos: India (2004) y Billy (2006).

Según cuenta para ‘Rolling Stone’, sus inicios en la música se remontan a su adolescencia. “Claus y yo teníamos unos 18 años cuando nos conocimos.Era un poco más electro que yo y le gustaba Depeche Mode. Conseguimos un departamento juntos y nuestro mayor objetivo era hacer música a pesar de que ambos teníamos otros trabajos. Empezamos a ganar dinero cuando hicimos la música para una película danesa -‘Naughty Frida and the Fearless Spies-’”.

Junto con su compañero de banda Claus Norreen se le atribuye la mayoría de la autoría y producción de los dos primeros álbumes de la agrupación: ‘Aquarium’ y ‘Aquarius’.



Aunque su trayectoria musical estuvo eclipsada por el pop dance, la realidad es que Nystrøm siempre se ha considerado un gran amante del rock clásico. “Crecí con rock clásico como los Rolling Stones y los Beatles. Michael Jackson siempre ha sido mi favorito, pero cuando se trata de cantantes femeninas, tengo que ir con Annie Lennox”, comentó en diálogo con la revista mencionada.

Tras la disolución indefinida de la banda en el año 2001, al igual que sus excomponentes, tampoco consiguió despuntar -como ha sido el caso de agrupaciones como Destiny's Child-. Sin embargo, sí trató de hacerse con un futuro estelar con el lanzamiento del álbum hablado ‘LazyBoy’, en el año 2004, que contiene sencillos como ‘Facts of Life’, ‘Inhale Positivity’ y ‘Underwear Goes Inside the Pants’.



A partir de ese momento, el artista danés ha dejado a la vista su talento musical fungiendo como realizador de música para televisión y bandas sonoras. De acuerdo con el portal internacional ‘Last.fm’, “Rasted ha trabajado como productor y compositor de varios artistas daneses como Sort Sol escribiendo su mayor éxito de radio ‘Holler High’”. En 2022 emprendieron una gira, junto a su exesposa y compañero René Dif.

René Dif



René Dif nació el 17 de octubre de 1967 en Frederiksberg, Dinamarca. Es mundialmente conocido por ser, al igual que Lene, uno de los vocalistas del legendario grupo Aqua.



Si algo tiene en común este artista danés con ‘Barbie’ es, precisamente, ese espíritu soñador que lo ha llevado a tocar la cima.

“Teníamos grandes sueños y trabajábamos en la música día y noche. No vimos amigos ni familiares, pero nos convertimos en los mejores amigos. Todos queríamos dejar nuestra huella en Noruega y Dinamarca”, comentó Dif a ‘Rolling Stone’ cuando le preguntaron acerca de la combinación única de sus rapeos ásperos con la voz azucarada de Nystrøm.

Con la disolución de la banda en 2001 llegó un nuevo capítulo en la historia de su trayectoria musical. No sólo publicó tres sencillos en solitario: ‘Let It All Out (Push It)’, ‘The Uhh Uhh Song’ y ‘Uhh La La La’, sino que debutó en la pantalla grande como actor en el año 2004. Su gran aliado fue el director Lasse Spang Olsen, pues protagonizó varias de sus películas.

En su cuenta oficial de Instagram se le ve disfrutando nuevamente de los escenarios, las puestas en escena y el amor de los millones de seguidores para quienes Aqua sigue estando más vivo que nunca.

Claus Norreen



Claus Norreen nació el 5 de junio de 1970 en Frederiksberg, Dinamarca, y es, por el momento, el único integrante de Aqua que no se encuentra -actualmente- de gira mundial con la banda. Si bien su deseo en la adolescencia era convertirse en químico, el destino lo llevó a conocer en 1989 a Søren Rasted, con quien iniciaría una agrupación musical.



Claus Norreen

A sus 45 años, continuó una carrera artística como músico y productor discográfico en Dinamarca. pic.twitter.com/yHft8z5PtB — fans de ins (@fansdeins) May 27, 2016

Aunque no se sabe mucho de la vida del excomponente de la banda danesa, lo cierto es que estuvo casado con la actriz y modelo danesa Siggy Norreen, con quien tuvo un hijo: Elliott, nacido en febrero de 2003, tan sólo dos años después de la disolución de la banda.



De acuerdo con ‘Telva’, la agrupación tuvo “un amago de vuelta en 2011 con el recopilatorio ‘Megalomania’ en el que se incluían tres canciones inéditas” y fue, justo en ese momento, que Noreen dijo en una entrevista para ‘Spotlight Report’ que “es bastante gracioso, porque Lene nos llamó a todos y nos dijo que deberíamos hacer giras de nuevo y yo estaba como ‘mmm... no sé’, pero después de un día de pensar estaba como ‘ok, hagámoslo’, porque esto en realidad puede ser muy divertido”.

Happy 50th Birthday to Aqua star Claus Norreen! pic.twitter.com/JN0YGbRpW5 — Retro Pop - The Music Magazine (@RetroPopMag) June 5, 2020

Sea que estén en la escena musical, o no, Aqua ya ha dejado un legado que quedará inmortalizado en los corazones de quienes se dejaron cautivar, atrapar e inspirar por ‘Barbie’, la muñeca más famosa del mundo y, quizás, la más fashionista, camaleónica y memorable de todos los tiempos.

