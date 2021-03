Aprovechó que su novia se enfermó y le fue infiel en su aniversario

En medio de una escapada romántica para celebrar el primer año de relación, Abi Willis, de 21 años, fue engañada por su novio Harry Clapham, de 20, con una mujer que ambos habían conocido en un bar.

La pareja británica viajó al elegante hotel Ocean Hill, ubicado en la isla española Gran Canaria, en septiembre del 2019. Sus vacaciones duraron 10 días, en los que Abi esperaba “comidas románticas, días de descanso junto a la piscina y un par de noches tomando una copa de más", afirmó la joven, según el medio inglés ‘The Sun’.



En la segunda noche de estadía, conocieron a dos mujeres casualmente en un bar. “Oyeron a Harry decir que se quedaría sin cigarrillos y le ofrecieron uno”, explicó Abi.



Una de ellas, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, tuvo unas actitudes extrañas con Harry durante la noche de copas. Pero, como era una mujer más joven que la pareja, Abi no se imaginó que su novio estuviera interesado en ella.



“Recuerdo que Harry bebió demasiado. Hubo un momento extraño en el que fue al baño y la chica de repente se levantó para irse también. Salieron juntos del baño momentos después. Sentí que había algo que no estaba del todo bien, pero lo empujé al fondo de mi mente”, manifestó.



La pareja y las dos mujeres intercambiaron sus cuentas de Snapchat y números de teléfono para seguir en contacto y cuadrar otro encuentro durante sus vacaciones.

En medio de su noche de diversión, Abi se empezó a sentir enferma debido a una insolación. “Realmente no estaba muy bien”, recordó. “Mi nariz estaba llena de ampollas y mis mejillas y mi pecho estaban de un rojo brillante”.



La joven contó que en los siguientes días hizo un esfuerzo por salir y divertirse, a pesar de sentirse débil. Afirmó que sus problemas de salud afectaron su vida sexual, pero que jamás se imaginó que Harry le sería infiel, sobre todo en sus vacaciones.



En la penúltima noche, Abi se fue a dormir temprano porque no se sentía bien. Harry la acompañó al cuarto y se recostó a su lado. La joven recordó que su novio amaneció junto a ella, por lo que no sospechó nada extraño.



El último día, vio a las dos amigas que había conocido al principio del viaje. Notó que, apenas la vieron junto a Harry , trataron de ignorarla. A pesar de ello, se les acercó y les ofreció unas bebidas.



Comentó que sentía una atmósfera realmente extraña, sobretodo porque una de las mujeres dijo de forma irónica: “¿No es cierto que lo que pasa en las vacaciones se queda en las vacaciones?”.



Abi volvió a ignorar el comentario y la pareja terminó su viaje. Tres meses después, se separó debido a un pequeño malentendido, que no estaba relacionado con su celebración en la isla Gran Canaria.

Luego de una semana de separación, Abi recibió un mensaje de Snapchat de una de las mujeres que había conocido. La joven admitía que había tenido sexo con Harry. “Dijo que él había ido a su hotel mientras yo estaba en la cama”, explicó Abi.



“Fue tan malicioso y calculado. Y la noche siguiente todos estábamos sentados tomando unas copas juntos como si nada hubiera pasado; yo era la única que no lo sabía”, agregó.



Como consecuencia de esta experiencia, la mujer de 21 años empezó a cuestionarse acerca de las personas en las que confía: “Si alguien de quien estaba tan cerca podía ser tan hiriente, ¿quién más podría lastimarme?”, dijo para finalizar su relato.



