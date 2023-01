Este martes, los padres de Paula Durán, una joven colombiana que migró a Estados Unidos, han informado que recibieron la visa humanitaria para poder ver a su hija.



Durán es una joven huilense de 27 años que migró en 2022 a California, Estados Unidos, junto a su esposo, Sergio Vega, y sus dos hijas de 9 y 4 años de edad. Sin embargo, en el pasado mes de noviembre, mientras se encontraba en embarazo de su tercer hijo, fue diagnosticada con cáncer en el estómago y el cerebro.



La familia migró a Estados Unidos en 2022. Foto: Instagram: @sergiovega228711

La mujer tuvo que ser sometida inmediatamente a una cesárea y al día siguiente le realizaron una cirugía para extraer una parte del tumor de su cerebro.



Según contó su esposo, a Paula le dieron un mes de vida. “Necesito tener a los padres de Paula acá, necesito tener a mis padres acá. Acabo de tener una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alama, me desgarró el corazón. Es la peor noticia que he recibido en vida, medicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, dijo el hombre semanas atrás, en un video publicado en sus redes sociales.



Una vez se dio a conocer el caso, la Cancillería adelantó la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Durán.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, desde que conoció el caso de la familia Vega Durán y por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares", dijo en su momento la entidad.



Ahora, su madre, Gloria Camargo, ha informado a la opinión pública la buena noticia de que la Embajada de Estados unidos les ha concedido la visa humanitaria para poder acompañar a la familia en este momento.



"Yo estoy feliz, no lo podía creer; casi me desmayo. Hubo tensión, hubo momentos de pensar que nos la iban a negar, pero todo salió bien. Desde el comienzo la Embajada tuvo mucha solidaridad porque el proceso fue muy rápido. Lo único que quiero es llegar y abrazar a mi hija", señaló Camargo a su salida de la Embajada.