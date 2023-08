En redes sociales se volvió tendencia Wilmer Becerra, el fundador de Wiltech, una empresa que repara equipos de Apple. El oriundo de Bucaramanga en los últimos años se volvió muy famoso en redes sociales, al publicar videos de sus reparaciones. Estos acumulan una gran cantidad de reproducciones, lo que ha ayudado a esta empresa llegue a diferentes países.



Sin embargo, Becerra comentó que recibió una carta de la firma de abogados Baker Mackenzie, en representación de Apple, en la que indican que Wilmer no está autorizado para usar el nombre de la marca y según el documento, él podría ir a la cárcel.

“Ellos me enviaron un documento extenso. Resulta que dentro de lo que manifiesta dicen que yo usaba sus logos, pero hoy en día no los uso (…). No solo se trata de eso, al final me dicen que no soy el servicio autorizado de Apple”, le comentó al programa de radio ‘La W’.



Asimismo, añadió: “Me dicen que yo no soy servicio autorizado y que yo me hago pasar por servicio autorizado, cosa que es falsa. Yo siempre digo que si no pueden reparar con servicio autorizado vengan conmigo, no soy servicio autorizado, el servicio autorizado tiene sus políticas limitadas para repararle al cliente. Mi intención es que todos los teléfonos fuera de garantía y que ellos no puedan reparar, puedan ser traídos de nuevo a la vida”.



(No deje de leer: Influencer de maternidad finge el secuestro de sus hijos en una tienda).



Además, aseguró que a Apple no le conviene que él repare sus equipos porque dejarían de vender los nuevos. En ese sentido, Wilmer contrato unos abogados que lo han asesorado para darle arregló a este inconveniente.

@wiltech_oficial Parte 1 - información importante sobre comunicado que envio apple Inc a wiltech ♬ sonido original - Wilmer Becerra

¡Reparar es el acto más rebelde que se puede hacer para proteger el medio ambiente! FACEBOOK

TWITTER

Algunas de las soluciones que le han brindado es ocultar el logo de la empresa americana, sin embargo, en un video en sus redes explicó que la persona que compre un producto Apple tiene derecho a tener el logo en su dispositivo. Pero esto y más dudas le han surgido a Wilmer sobre esta situación.



“Como en Colombia estas leyes no están definidas, Apple se aprovecha para restringir los repuestos”, comentó. También explicó que muchas veces Apple le niega las reparaciones a sus usuarios, por esta razón acuden a técnicos no oficiales para recuperar sus equipos.



(Siga leyendo: ‘Yo Me Llamo Mía Colucci’ no se ‘salvó’ del rechazo del jurado, conozca los detalles).



Por otro lado, señaló que el impacto ambiental que genera botar estos dispositivos a la basura. Por esto sugiere, que debería haber un ley en todos los países, es que “si usted tiene una empresa debe tener un programa de reciclaje y reutilización”.

“¡Reparar es el acto más rebelde que se puede hacer para proteger el medio ambiente! Mientras se fabrican millones de dispositivos nuevos y así millones de toneladas de desechos electrónicos van la basura cada año, aquí ando yo desde hace mucho tiempo como rebelde reparando lo que ya iba a la basura. ¡Hoy día no soy solo yo! Millones de reparadores en el mundo con este objetivo. No es que quieran impedir reparar un equipo a mí, quieren someterte a tirar tus productos sin darte la opción de reparar”, comentó.



Por último, el empresario le contestó a la empresa de tecnología y afirmó: “Nosotros como Wiltech podríamos ser una compañía de terceros avalada por Apple para poder reparar los equipos que ustedes no atienden dentro de sus garantías”.



Hasta el momento, el colombiano defiende que él seguirá dando la pelea y que no le van a impedir trabajar.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Maldición de las pelirrojas? Desde Tini hasta Rosalía teoría se vuelve viral en redes

‘Amo mi trabajo’: mujer gana 160 millones al mes por alquilarse como novia virtual

Video: dejó que su hijo pilotara un avión mientras él tomaba cerveza y los dos murieron