Apple cancela programa de Jon Stewart por diferencias sobre China y la IA

El programa de entrevistas del comediante estadounidense Jon Stewart en Apple TV+ fue cancelado tras dos temporadas por diferencias entre el animador y la compañía sobre tópicos como China y la inteligencia artificial, informaron medios de comunicación este viernes.



Stewart le dijo a su equipo que los ejecutivos de Apple, que tiene amplios intereses en China y en IA, expresaron su preocupación sobre el nuevo contenido propuesto para "The Problem with Jon Stewart", dijo el diario The New York Times. Apple no ha respondido a los pedidos de información de AFP.

Desde que Apple estableció su presencia en China en 1993, el gigante estadounidense de la tecnología se convirtió en un gran proveedor de teléfonos inteligentes. Foto: iStock

Stewart se volvió una referencia en Estados Unidos al frente del "The Daily Show", del Comedy Central, programa que dejó en 2015 para continuar con otros proyectos. La plataforma de streaming Apple TV+ lanzó "The Problem with Jon Stewart" como un programa de actualidades en 2021. Cada episodio abordaba diferentes tópicos con una perspectiva satírica.



Algunas de las más recientes emisiones fueron "Globalización: Hecha en América", y "En busca de aliados".



Desde que Apple estableció su presencia en China en 1993, el gigante estadounidense de la tecnología se convirtió en un gran proveedor de teléfonos inteligentes, computadoras y electrónicos en el país asiático.



Tim Cook, a la cabeza de Apple, realizó una visita sorpresa a China este mes. Cook ha descrito en ocasiones anteriores la relación "simbiótica" de su compañía con el país.



En una llamada telefónica en agosto para hablar de dividendos, Cook dijo que Apple observaba la IA y el aprendizaje por parte de las máquinas como "tecnologías fundamentales que son integrales a virtualmente cada producto que construimos".

