¿Qué es la apnea de pantalla? Así puede identificarla y evitar la fatiga en el trabajo

Pare y respire ¿lo está haciendo bien? Seguramente puede tener apnea de pantalla y no lo había notado. Le contamos de qué trata y algunos ejercicios para contrarrestarlo.



En el 2007, Linda Stone, exejecutiva de Microsoft se dio cuenta que su respiración estaba cambiando siempre que estaba frente a la computadora haciendo su trabajo. Ante esto, decidió poner más atención y se percató que, hacía pausas o una tenía respiración más detenida.

Por esto, decidió hacer un estudio informal con 200 voluntarios, apoyada con médicos, psicólogos y neurocientíficos, usando un dispositivo que rastreaba la variabilidad del pulso y la frecuencia cardiaca. Tras siete meses se concluyó que e 80 % de los participantes presentaba algún tipo de alteración en la respiración.



(Lea también: Xuan, la maestra de yoga más famosa en internet).



Para el 2008, hizo una publicación en ‘The Huffington Post’ y definió la apnea de pantalla o del correo electrónico como: “La ausencia o la suspensión temporal de la respiración, o respiración superficial, mientras se escribe el correo electrónico”.

Cabe destacar que, este término se le acuñó inspirado en la apnea del sueño: “Una afección frecuente en la que la respiración se detiene y se reinicia muchas veces durante el sueño”, dice ‘National Heart Lung and blood Institute’ en su página web.



El trastorno de la apnea de pantalla, actualmente también se le relaciona con la prolongación frente a celulares, videojuegos, tabletas y más dispositivos electrónicos.

Según una cita de ‘The New York Times’ de Stephen Porges, profesor de psiquiatría de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, estas pausas respiratorias se pueden dar como una respuesta del sistema nervioso a las constantes estimulaciones de alerta que se recibe mientras se está frente a un dispositivo inteligente, por lo que se disminuye la frecuencia cardiaca para mejorar la concentración.



(No deje de leer: Los secretos para lograr un hogar impecable y, además, disfrutándolo).

¿Cuáles son los síntomas de la apnea de pantalla?

Por el momento, clínicamente no se ha establecido unos síntomas específicos, pero sí se puede relacionar la apnea de pantalla con:

Respirar con la boca abierta frente a las pantallas. Frecuencia cardíaca más lenta. Presión de la mandíbula. Espalda curvada hacia el frente.

Ejercicios para prevenir la apnea de pantalla

Prestar atención a la respiración

En la mayor parte de la vida, las personas no son conscientes de la mecánica de la respiración y esto es un error porque al bajarse el ritmo no llega suficiente oxígeno al cuerpo que es necesario para cumplir con las actividades diarias por lo que al final de cada jornada se llega a sentir mucho agotamiento mental e incluso dolor de cabeza.

Pausas activas

Es importante al menos cada 20 minutos parar unos segundos para hacer respiración profunda. Igualmente, levantarse del puesto y hacer algunos movimientos de estiramiento ayuda a reactivar con normalidad la respiración.



(Le podría interesar: La bebida baja en calorías que ayuda a prevenir enfermedades).

Desconexión digital

Se recomienda alejarse de los dispositivos electrónicos, redes sociales, videojuegos, entre otros, por varias horas y hacer actividades como ejercicio, caminar o compartir con otras personas.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Mas noticias EL TIEMPO

Waze alertará ahora si una carretera es más peligrosa por historial de accidentes

Estas son las aves que le pueden dar la vuelta al mundo: ¿cuánto tardan en ese viaje?

Trasplantan con éxito ojo completo a persona que perdió parte de su cara en accidente