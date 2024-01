Aplicaciones en las que puede escuchar las canciones de la novela de Arelys Henao

El 9 de enero se estrenó la segunda temporada de la novela Arelys Henao en el Canal Caracol, en la cual se cuenta la historia de vida de la cantante de música popular, quien fue una víctima de desplazamiento forzado en el país.



(Lea también: Verónica Orozco: ‘Siempre he sido fanática de la música popular’).



A pesar de encontrarse en un escenario en el que había mucho maltrato hacia la mujer y prevalecía el machismo, la artista siguió su sueño: construir una carrera artística. Canciones como ‘Señor prohibido’, ‘Lo pasado pisado’, ‘Amante y amigo’, ‘Tu forma de amar’ y ‘Un amor nuevo’, la hicieron conocida en la escena musical.

Su trayectoria tuvo tanto éxito que logró posicionarse como ‘la reina del género popular’, triunfo que no fue fácil de obtener, ya que se tuvo que enfrentar a diversas situaciones en las que debía elegir si continuar con su carrera o en su nueva etapa como madre y esposa.



Si disfrutó de la telenovela y está viendo la nueva temporada, es probable que escuche continuamente las canciones de la artista. Por esta razón, le dejamos algunas aplicaciones gratuitas en las que puede disfrutar de los sencillos de Arelys Henao.



(Siga leyendo: Verónica Orozco y Santiago Alarcón hablaron de la segunda parte de 'Arelys Henao').

Estas son las aplicaciones gratuitas en las que puede escuchar las canciones de Arelys Henao



La primera plataforma digital en la que puede disfrutar de los sencillos de la artista paisa es en YouTube. Pero si está cansado de que le salgan anuncios muy extensos en esa aplicación o, de pronto, no le aparecen los títulos que quiere, utilice las aplicaciones que se le recomendarán a continuación.



Puede ingresar a su Play Store o Apple Store y descargar Spotify, que ofrece varios servicios de música, pódcast y videos digitales que, al igual que YouTube, tiene una versión gratuita y otra de pago. En ambas presentaciones puede obtener recomendaciones basadas en sus gustos, crear colecciones y agregar a favoritos, según la página oficial.



(De interés: La polémica revelación de Arelys Henao sobre Milan, el hijo mayor de Shakira).

Facebook Twitter Linkedin

Aplicaciones para escuchar a Arelys Henao. Foto: Instagram: @arelyshenao

Si bien aquí no está exento de los anuncios, estos solo aparecen una vez cada media hora que utilice la aplicación. Una vez la instale, debe iniciar sesión o crear una cuenta y buscar la lista de reproducción que se llama ‘Arelys Henao, Canto para no llorar (Banda sonora oficial de la serie de televisión) Lado B’, dé clic en reproducir y listo.



Cabe aclarar, que como dice su nombre, no son las canciones oficiales de la artista, sino las de la novela, en caso de que esto no le guste, solo debe buscar el nombre de la intérprete y ahí tendrá acceso a los sencillos producidos por la paisa.



Otra opción es Deezer, a esta aplicación puede acceder desde su computador o celular sin necesidad de descargarla, puede ingresar a esta por medio de Google, pero para más comodidad es recomendable que la instale en su dispositivo móvil.



Allí debe hacer lo mismo, iniciar su sesión o crear una cuenta, tras esto, solo debe buscar ‘Arelys Henao’ y tendrá disponibles todas las canciones de la cantante, también puede encontrar los diversos álbumes que la artista ha lanzado.

Lo que piensa Arelys Henao de Darío Gómez

Más noticias en EL TIEMPO

‘Esa niña es impresionante’: Arelys Henao sobre su doble de ‘Yo Me Llamo’

Arelys Henao y Fanny Lu comparten nueva colaboración musical llamada 'Pacto de olvido'

Arelys Henao visitó al niño que nació en su concierto en El Carmen de Viboral

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO