Aplazan lanzamiento de programa en el que salía Alejandra Azcárate

Desde hace ya algunas semanas el ‘Canal RCN’ había anunciado el lanzamiento de ‘¿Quién es la máscara?’, un nuevo programa que ofrecería en su parrilla de contenido de los fines de semana y que entraría a reemplazar al ‘Factor X’, luego de su presentación final.



Sin embargo, desde la oficina de prensa se dio a conocer que el programa musical ya no será estrenado el sábado 5 de junio y que será reemplazado con el programa de entretenimiento ‘MasterChef Celebrity’.



Recordemos que este programa contaba con la participación de celebridades nacionales, que serían los jurados, como la actriz Lina Tejeiro, Llane, el exintegrante de la agrupación Piso 21; el cantante Juanda Caribe y la humorista Alejandra Azcárate.

¿Quién es la máscara?: Mira la fecha de estreno y más datos del nuevo reality del Canal RCN https://t.co/x0gkToaAuW pic.twitter.com/RMegx0rMZO — RCN Mundo (@rcnmundo) May 25, 2021

Es importante mencionar que la comediante ha salido tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que un avión, que presuntamente sería propiedad de su esposo, fue incautado en la isla de San Andrés cuando intentaba despegar con un cargamento de droga.



La actriz y presentadora habló en la W Radio sobre la aeronave incautada con 446 kilos de cocaína y 100 millones de pesos en efectivo.



"Mi marido no es un narcotraficante de octava, es un publicista honesto de primera", puntualizó Azcárate, seguido de que aclaró que según ella el avión le pertenece a la empresa Interandes Helicópteros S.A.S., de la que su esposo, Miguel Jaramillo Arango, es representante legal.



“El señor Fernando Escovar, socio de mi marido, no es que haya prestado el avión. Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. La empresa cuenta con cinco pilotos autorizados por Aerocivil, pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni son contratados por nómina, sino que se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado”, dijo a la W.



