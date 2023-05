Después de meses de especulaciones, salidas discretas y una que otra pista en sus redes sociales, Carolina Cruz y Jamil Farah decidieron dejar al descubierto su noviazgo ante los cientos de seguidores que poseen en redes sociales.

El primero en romper la reserva fue el piloto colombiano, quien el pasado 23 de mayo publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que no dejó lugar a dudas: en esta, la presentadora está acostada, mientras que él se ubica encima suyo y le da un apasionado beso en la boca.

Aunque la también modelo vallecaucana reaccionó con algunos emojis en los comentarios de la publicación, no avivó la confirmación de su noviazgo con más muestras de afecto en público. Al menos, no lo hizo hasta este 24 de mayo, cuando compartió con sus seguidores la misma imagen que horas atrás había sacado a la luz su pareja, Jamil Farah.



Al igual que lo hizo el piloto, Cruz escribió en la descripción de la publicación: “Vitamin sea”, que en español se traduce como vitamina del mar.

Bastó con que Cruz y Farah mostraran su amor para que comenzaran a llover elogios, muestras de apoyo y felicitaciones en redes sociales. Los seguidores de la pareja no ocultaron su respaldo hacia el nuevo noviazgo ni tampoco lo hicieron algunas celebridades de la farándula nacional.

La actriz y presentadora Carmen Villalobos, quien recientemente se dio una nueva oportunidad en el amor con Frederick Oldenburg, reaccionó a la publicación de su colega con unos emoticones con semblante de enamorado.



Uno de sus compañeros de set, Iván Lalinde, hizo lo propio al dejarle decenas de emojis de corazón en los comentarios. Este mismo gesto lo tuvo la cantante y actriz Diana Ángel, y María Alejandra Manotas, quien además escribió: “El amorsh”.

A la lista de famosos que han reaccionado hasta el momento se sumó la entrenadora Tata Gnecco, la presentadora Mónica Molano y el actor chileno Gonzalo Vivanco.

El amor entre Carolina Cruz y Jamil Farah

Los rumores de que Carolina Cruz y Jamil Farah estaban saliendo comenzaron hace algunas semanas atrás, cuando fueron captados disfrutando de un concierto de Romeo Santos. La pareja volvió a ser fotografiada días después en el Festival Estéreo Picnic dándose un beso.



Desde entonces, la presentadora y el piloto han tenido varias escapadas románticas. La más reciente fue a San Andrés, en donde disfrutaron del mar y se tomaron algunas fotografías y videos. En uno de ellos, Cruz se broncea, al tiempo que Farah dirige la lancha por las aguas cristalinas de la isla caribeña.



El pasado 11 de mayo, la vallecaucana y su pareja fueron captados en el Bogotá Fashion Week. Allí se encontró y compartió con la también presentadora Andrea Serna, quien posteó la fotografía en Instagram.

En medio de sus obligaciones laborales y su labor como madre de Matías y Salvador, Carolina Cruz ha encontrado espacio para el amor. Así lo dejó saber en diálogo con Eva Rey, quien la cuestionó directamente sobre su vida sentimental a finales de 2022.



A la pregunta “¿Cuánto hace que no haces el amor?", la modelo no tuvo más remedio que contestar, entre risas: “No hace mucho”.



Aunque no reveló ningún nombre ni dio muchos detalles, sí dejó en claro que se encontraba muy contenta. Con respecto a cómo hacía para mantener en secreto el romance, la empresaria contestó: “No salgo. Escondida”. Ahora, que ya ha dejado al descubierto su noviazgo con Jamil, se le ve serena, plena e inmersa en un idilio.

Carolina Cruz responde críticas por su reacción al desmayo de invitada

