Apareció muerta Pyo Ye Rim la influencer que inspiró serie en Netflix sobre el bullying

La popular yotuber de corea Pyo Ye Rim, quien fue víctima de acoso escolar, falleció este 10 de octubre. Según los medios internacionales, la joven de 27 años se habría suicidado en un lago de Busan. Las autoridades indican que, al no encontrar indicios de asesinato, cerrarán el caso "tan pronto como se complete la investigación de la afligida familia”, indica Chosun.

¿Qué fue lo que pasó?

Según el medio Chosun, la Policía y los bomberos de Busan el pasado 10 de octubre, alrededor de la 1:00 p.m., recibieron un aviso de que una mujer había caído en el embalse de Seongjigok.



En el lugar de los hechos, las autoridades realizaron una búsqueda, al encontrarla la mujer fue trasladada al hospital. Los médicos hicieron lo posible para salvarla, pero murió de un paro cardíaco, según Chosun.



Luego un tiempo, se confirmó que la mujer era la youtuber Pyo Ye Rim, quien también es conocida por dirigir un salón de belleza en Yeonje-gu, distrito en el centro de Busa. Según el mismo medio, la creadora de contenido le había contado a sus seguidores sus intenciones de quitarse la vida.

"Soy una de las personas que sufrieron violencia escolar en la escuela primaria, secundaria y preparatoria durante 12 años. Un canal de YouTube me tiene en el punto de mira y he sufrido múltiples ataques personales por parte de gente anónima. Además, dicen que mis afirmaciones sobre la violencia escolar son falsas. Ya no tengo la confianza suficiente para soportar y superar este dolor. Ya no hay nada que me haga seguir adelante en la vida. Por favor, no abandonen mi caso", comentó en un video de YouTube.

¿Pyo Ye Rim inspiró la serie de netflix 'La Gloria'?

Tras ver el drama 'La Gloria' de Netflix, la mujer, al comienzo de este año, denunció que ella había sufrido de acoso escolar durante 12 años, en la escuela primaria, secundaria y preparatoria.



Vale la pena mencionar, que esta serie cuenta la historia de una mujer que por años sufrió de un violento caso de Bullying. Cuando sale del colegio arma un elaborado plan de venganza para que caigan uno por uno sus acosadores.



Antes de contar su historia, Pyo Ye Rim, contacto a los abusadores, pero al solo obtener burlas de ellos sacó a la luz sus actos. Por esta razón que a comienzo del año empezó a ser conocida este serie, pues las personas lo relacionan con el caso de la Youtuber.



Luego, en abril, ella presentó una petición a la Casa Azul para la abolición de las leyes que protegen a las personas que hacen Bullying en su país, como la prescripción de la violencia escolar y las leyes sobre difamación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

