El periodista Diego Guauque es uno de los profesionales del medio más queridos por los colombianos y, en los últimos meses, ha compartido cómo ha sido su proceso para mejorar su condición de salud.



Siendo el 2023 un año retador para el periodista, ahora está compartiendo su proceso de recuperación con sus seguidores, quienes se han visto contentos por ver la mejora en Guauque.

Guauque tuvo que enfrentarse a muchos procedimientos, quimioterapias, transfusiones y una cirugía para recuperarse y ahora luce su mejor momento.



A través de sus redes sociales publicó una fotografía en donde se observa al periodista, dando una charla, sobre cómo se está manejando el cáncer en Colombia.



La apariencia física de Guauque es diferente, ya luce una frondosa cabellera y se lo observa de mejor semblante.



Así mismo, con este nuevo aspecto, comparte con quienes lo escuchan, información sobre la enfermedad y de lo que ha aprendido en su lucha contra este padecimiento.



Tras la publicación, los comentarios de los seguidores del periodista no se hicieron esperar, comentarios como “abrazos, compañero guerrero”, “me alegro mucho de verte bien y luchando con toda y lo mejor, dando testimonio de la misericordia y del amor de Dios y la santísima virgen María en tu vida y tu familia”, “seguí luchando por los que no pudieron”, fueron publicados en sus fotografías de Instagram.



Por otra parte, el periodista se ha encargado de hacer publicaciones relacionadas con personas que todavía están luchando contra la enfermedad, por qué es importante vincularse con instituciones de salud para la donación de plaquetas e incluso las rutinas de ejercicio que hace para aportar con su recuperación física.

