Fotos: Rosalía y Jeremy Allen White confirman su noviazgo con apasionado beso

Desde hace días, Rosalía y Jeremy Allen White son tendencia en las redes sociales, pues, tras meses de rumores y especulaciones, por fin confirmaron su relación con un apasionado beso en plena calle de Los Ángeles.

Desde finales de 2023, a los famosos se les había visto compartiendo cenas y tiernos momentos, sin embargo, nunca se les había visto hacer algo que confirmara su relación.



Pero todo cambió cuando, el pasado 12 de enero, la pareja de tendencia en Hollywood salió a dar un romántico paseo nocturno por las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, pero su historia de amor se confirmó cuando interrumpieron su recorrido para charlar recostados sobre el capo de un carro.



(Lea también: Video: fuerte choque entre Mia Khalifa y otra mujer por conflicto en Medio Oriente).



En ese momento, Rosalía lo abraza y luego le da un apasionado beso, el cual deja ver que ya no esconden su relación al mundo.

Jeremy Allen White and Rosalia in Los Angeles, CA. pic.twitter.com/BHDWwKQSgl — 21 (@21metgala) January 12, 2024

A pesar de los claros indicios, Rosalía y Jeremy Allen todavía no han confirmado oficialmente su relación. Algunos de sus fans creen que esto puede ser porque la catalana no quiere generar controversia o que empiecen a decir diferentes comentarios sobre su expareja, el cantante Rauw Alejandro.



(Lea también: ¿Alina Lozano y Jim Velásquez estarán en 'La casa de los famosos'? Esto es lo se sabe).



Por otro lado, hace unos días, Jeremy Allen fue nominado en varias premiaciones como los últimos Globos de Oro, los premios Emmy, los Critics Choice Awards. Precisamente, en esta última, el aclamado actor de 'The Bear' generó controversia, ya que junto a su traje negro lució un distintivo broche de amapola de la colección de Elsa Peretti para Tiffany & Co.



Este broche fue interpretado como un gesto romántico hacia Rosalía, por el hecho de que fue comparado con el que uso su ex prometido, Rauw Alejrando, en los Latín Grammy de 2022.

Qué le habrá hecho Rauw Alejandro a Rosalia para que ella haga este tipo de cosas. pic.twitter.com/WZfWjgKKri — Andrea (Taylor's Version)🍁 (@nomedicenportu) January 15, 2024

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Estatua de J Balvin en Medellín: se conocen nuevos detalles del monumento al cantante

Video viral: cocodrilo se deja acariciar y alimentar por hombre en un bote

Retuvieron a Arnold Schwarzenegger tres horas en aeropuerto alemán: esta fue la razón