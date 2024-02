¿Aparece Colombia? Las ciudades latinas consideradas las mejores del mundo para 2024

Time Out, la reconocida guía turística en formato web, lanzó su lista anual de las mejores ciudades del mundo para visitar en 2024. Este año, la lista destaca una mezcla diversa de destinos que ofrecen experiencias únicas, desde vibrantes escenas culturales hasta impresionantes paisajes naturales.

Aunque en este ranking no logró posicionarse ninguna de las hermosas ciudades que ofrece Colombia, no ha impedido de que Time Out haya señalado a Bogotá como una de las ciudades más reconocidas a nivel mundial. La capital colombiana, consiguió cautivar la atención de sus ciudadanos con su dinámica escena gastronómica, su arte callejero vibrante y su atmósfera cosmopolita.

Time Out es una publicación global que se especializa en guías de viaje, eventos culturales, gastronomía y entretenimiento en las principales ciudades del mundo. Para determinar las mejores ciudades, utiliza un enfoque integral que incluye diversos factores, como la oferta cultural, la vida nocturna, la gastronomía, las atracciones turísticas, la calidad de vida, la innovación y la opinión de los residentes y visitantes.

Facebook Twitter Linkedin

La cultura latinoamericana es parte del hemisferio occidental del mundo. Foto: iStock

Las ciudades latinas consideradas como las mejores del mundo



Las ciudades latinoamericanas que si han logrado destacarse en la lista de las mejores ciudades del mundo para 2024 se mencionarán a continuación:

Buenos Aires, Argentina: la capital argentina es conocida por su elegante arquitectura, su pasión por el tango y su rica oferta cultural. Con sus amplios bulevares, sus animados barrios y su escena gastronómica diversa, Buenos Aires es una ciudad que logra cautivar a los visitantes. Ciudad de México, México: la capital mexicana es una metrópolis vibrante llena de historia, arte, música y comida deliciosa. Sus museos de clase mundial, su rica cultura y su ambiente festivo hace que se convierta en un destino imperdible. Lima, Perú: con su rica historia colonial, su floreciente escena gastronómica y su proximidad a antiguas ruinas incas, Lima es una ciudad fascinante que puede ofrecer algo para todos los gustos. São Paulo, Brasil: es la ciudad más grande y poblada del país, así como un centro económico y cultural clave en América Latina. Conocida por su diversidad, São Paulo ofrece una vibrante escena gastronómica, una rica vida nocturna, una arquitectura impresionante y una mezcla ecléctica de culturas.

Estas ciudades latinoamericanas son solo algunas de las muchas que han sido reconocidas por Time Out por el encanto único, la rica cultura y la calidad de vida en constante mejora. Cada una ofrece una experiencia única para los viajeros y residentes por igual, lo que la convierte en destinos altamente recomendados para que usted pueda visitar en este 2024.