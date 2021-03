Anya Taylor-Joy y su reacción tras ser premiada en los Globos de Oro

Anya Taylor-Joy, de 24 años, ganó el Globo de Oro en la categoría 'Mejor actriz en una miniserie o película para televisión' por su trabajo en la producción de Netflix 'Gambito de dama'.



La actriz, que lució un espectacular vestido color esmeralda de Dior para la premiación de los Globo de Oro 2021, competía por este galardón con actrices como Cate Blanchett ('Mrs. America'), Daisy Edgar-Jones ('Normal People'), Shira Haas ('Unorthodox') y Nicole Kidman ('The Undoing').



“Gracias a Netflix y a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Gracias al equipo y al increíble elenco por hacer esto posible”, expresó la interprete de la ajedrecista prodigio 'Beth Harmon' con gran emoción al enterarse de la noticia.

Así fue el momento exacto en el Anya Taylor-Joy ganó el Globo de oro de Mejor actriz en una miniserie 👏🏼#GoldenGlobes pic.twitter.com/ID5ZhvITq9 — SensaCine México (@SensaCineMx) March 1, 2021

“Tengo que agradecer a mis amigos por permitirme ser parte de esto y darme el personaje de Beth. Es increíble que todos hayan visto esta serie. Gracias a todos por haber apreciado a estos personajes”, añadió.



La artista es la segunda actriz más joven en quedarse con ese reconocimiento, después de Angelina Jolie, quien lo ganó a los 23.



Pero este no fue el único triunfo de la noche para 'Gambito de dama', que batió el récord de ser la miniserie más vista en la historia de Netflix con 62 millones de espectadores en sus primeros 28 días de estreno.



También ganó en la categoría 'Mejor serie limitada o película para televisión', venciendo a 'Normal People', 'Small Axe', 'The Undoing' y 'Unorthodox'.



Jaque mate. 'Gambito de dama', Mejor serie limitada y Anya Taylor-Joy, Mejor Actriz en una Serie Limitada.♟❤️ pic.twitter.com/YlNW1rAOMa — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 1, 2021

Este no es el primer gran reconocimiento para Anya Taylor-Joy en 2021. La actriz estadounidense, con origen argentino, fue elegida por la revista 'Time' como una de las 100 personas más influyentes del año.



“No me sorprendería que su interpretación estelar contribuya a promover más el ajedrez alrededor del mundo que los mismos campeones mundiales. Cualquiera que pueda hacer eso, puede hacer cualquier cosa”, escribió sobre ella Garry Kasparov, ex campeón mundial de ajedrez.



Tendencias EL TIEMPO