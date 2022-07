Según Page Six, Anya Taylor-Joy y su novio, Malcolm McRae se habrían casado en una ceremonia íntima y privada.



El casamiento se habría llevado a cabo en Estados Unidos, antes de que Anya tuviera que emprender un nuevo viaje a Australia para continuar con la filmación de 'Furiosa', la precuela de 'Mad Max'.



La ceremonia se habría celebrado de forma secreta, pero la pareja estaría planteándose celebrar una boda más grande y con más invitados una vez que ella termine su rodaje y pueda volver a Estados Unidos.



Pocos son los detalles que se conocen hasta el momento, sin embargo, todo parece indicar que Anya Taylor-Joy y Malcom McRae se casaron en uno de los viajes que hizo la actriz.

Los primeros rumores del compromiso

En días pasado, la actriz llamó la atención no solo por cargar ella misma con una mochila especial para transportar en el vuelo a su gatito, Kitsune, sino por el anillo que lució en el dedo anular de su mano izquierda.

La actriz de 26 años mantuvo en privado su relación con su novio hasta la presentación oficial de la pareja en el Vanity Fair Oscars After Party de este año. Ni Taylor-Joy ni McRae han confirmado hasta el momento los rumores de compromiso. Sin embargo, dado el hecho de que rara vez han hablado sobre su relación, caben dudas respecto a si la pareja se referirá a las especulaciones sobre un posible enlace formal a futuro.



En algunas de las ocasiones en que la pareja fue vista en público, destaca el paso de la actriz por el Festival de Venecia el pasado septiembre, al que acudió como invitada para presentar su película Last Night in Soho. En diciembre, la actriz y su novio también fueron retratados disfrutando de unas románticas vacaciones junto al mar en José Ignacio, en la costa uruguaya.

La Nación / Argentina (GDA)