'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training': fecha de estreno en cines

Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment anunciaron las fechas globales de estreno de la esperada película de anime ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training’, en colaboración con Aniplex.



Los fanáticos de todo el mundo podrán disfrutar de esta entrega en la gran pantalla a partir del 21 de febrero de 2024.

‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training’ es la continuación de la exitosa serie de anime y promete llevar a los espectadores a un viaje en el mundo de los 'Cazadores de Demonios'.





Esta producción marca la primera vez en la que se podrá disfrutar del desenlace del Arco de la Aldea de los Herreros en la gran pantalla y presenciar el inicio del Arco del Entrenamiento de los Pilares, una parte crucial de la historia.

Las fechas de estreno de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training’ en cines alrededor del mundo son las siguientes:

21 de febrero: Malta 22 de febrero: Albania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hungría, Lituania, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza (hablante de italiano), Ucrania, Uruguay y Venezuela. 23 de febrero: Bélgica, Bulgaria, Canadá, Finlandia, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Es la primera vez que los fanáticos podrán ver el final del Arco de la Aldea de los Herreros en una sala de cine. Foto: Crunchyroll.

24 de febrero: Estonia, Francia (evento de dos días), Suiza (hablante de francés) y selectos países de África de habla francesa. 27 de febrero: Austria, Alemania y Suiza (hablante de alemán).

Además, se anunciarán próximamente las fechas de estreno en India y otras ubicaciones.



Los fanáticos tendrán la oportunidad de asistir a proyecciones avanzadas especiales como parte de la Gira Mundial de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training’, que incluirá ciudades seleccionadas en los territorios de Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.



Las fechas de venta de entradas para algunos de estos eventos se anunciarán próximamente. Las proyecciones especiales de la Gira Mundial incluyen las siguientes fechas y lugares:

10 de febrero: Ciudad de Nueva York, Nueva York, en Regal Union Square, con invitados especiales: Natsuki Hanae, Hiro Shimono y el productor Yuma Takahashi. 13 de febrero: Berlín, Alemania, en UCI Kinowelt Colosseum. 17 de febrero: Ciudad de México, México, con invitados especiales: Takahiro Sakurai, Kengo Kawanishi y el productor Yuma Takahashi.

Aniplex, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment llevan a los fans de la popular serie de anime la siguiente entrega en la pantalla grande. Foto: Crunchyroll.

19 de febrero: São Paulo, Brasil, en Cinemark Eldorado. 24 de febrero: París, Francia, en UGC Normandie, con invitados especiales: Natsuki Hanae, el productor Yuma Takahashi y una actuación musical de milet. 25 de febrero: Londres, Reino Unido, en BFI IMAX, con invitados especiales: Natsuki Hanae y el productor Yuma Takahashi.

La película ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training’ está basada en la serie de manga de Koyoharu Gotoge y será una gran experiencia para los fanáticos de la serie. La producción de animación está a cargo de ufotable.



¿De qué trata ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training’?



La película presentará el episodio 11 del Arco de la Aldea de los Herreros, que muestra la conclusión de la batalla entre Tanjiro y la Cuarta Luna Creciente, Hatengu, así como el momento en que Nezuko logra caminar bajo el sol.



Luego, los espectadores serán testigos del inicio del Arco del Entrenamiento de los Pilares, preparando a los personajes para la próxima batalla contra Muzan Kibutsuji.



La producción cuenta con un gran equipo de producción, incluyendo a Haruo Sotozaki como director, Akira Matsushima como diseñador de personajes y director en jefe de animación, y Yuki Kajiura y Go Shiina como compositores de música, entre otros.



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Aniplex, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, y contó con la revisión de la periodista y un editor.