Anuel y Yailin se casaron en una boda civil en República Dominicana a inicios del mes de junio. Luego estuvieron disfrutando de su luna de miel en Europa, mientras Anuel se encontraba en una gira de conciertos por este continente.



Tras el regreso de los dos a Puerto Rico, iniciaron los rumores de que la pareja estaría en una crisis matrimonial. Medios dominicanos incluso han asegurado que ya se encontrarían agilizando el proceso de divorcio.



(Siga leyendo: La foto de Maluma que estremeció a sus fanáticos y dejó poco a la imaginación).

La noticia sorprendió a los seguidores de los artistas, que creían que estaban felices juntos. Apenas hace unos días, Anuel había asegurado en sus redes sociales que su nueva esposa quería tener hijos.



Ahora se conocieron nuevos detalles del acuerdo prenupcial que habrían firmado los dos antes de contraer matrimonio. El periodista de farándula dominicano Moisés Salce afirmó hace unas horas que este documento sería la verdadera causa de la separación.



Supuestamente el texto contenía una cláusula que indicaría que Yailin no podría quedar embarazada por los próximos dos años. El problema sería que la artista ya se encuentra en estado de gestación.



(Más: Lina Tejeiro de fiesta en el restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno).



La pareja estaría enfrentada por la criatura que viene en camino y Anuel, no estaría de acuerdo con el embarazo. El intérprete de ‘Medusa’ ya tiene un hijo llamado Pablo Anuel, de una relación pasada.



La presentadora de entretenimiento Casimira confirmó los rumores y explicó que el acuerdo existe. Esta crisis matrimonial estaría poniendo en riesgo toda la relación entre Anuel y la joven de 20 años.



“Tiene que esperar dos años para pedirle dinero a Anuel para la criatura. Viene divorcio, están separados, los papeles prenupciales, ella queda restringida, ella no puede exigirle una paternidad a Anuel”, manifestó Casimira.

Otras teorías de la separación

Facebook Twitter Linkedin

Yailin promocionó el sencillo musical de su esposo. Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Desde que dejaron de publicar fotos juntos, se han estado difundiendo diferentes rumores sobre el estado actual de la pareja. La página colombiana InfofarandulaColombia aseguró hace unas horas que la razón de la pelea entre Anuel y Yailin sería un lío de celos.



(También: Novia de Luisito Comunica denunció que fue víctima de acoso callejero).



Según lo que informaron, la mujer habría encontrado unas conversaciones subidas de tono de Anuel con otra modelo. La supuesta infidelidad habría causado la separación y sería el motivo de divorcio para la dominicana.



“Casimira, una experta en farándula de República Dominicana, brindó detalles exclusivos sobre la pareja, revelando que Yailin encontró unos chats íntimos de su esposo con la modelo Alexandra MVP, quién había sido vinculada con Anuel anteriormente. "La más viral" se habría enojado con el Bebecito, agrediéndose y destruyendo la casa que tenían en Miami. Además, este sería el motivo principal del divorcio”, escribió el portal.



A pesar de los comentarios en redes sociales, Yailin volvió a abrir su cuenta de Instagram y en sus historias, publicó la foto de portada del nuevo sencillo de Anuel. Ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto pero la dominicana estaría mostrando su apoyo a la carrera musical de su esposo.

Más noticias

Evaluna Montaner publicó tierna foto de Camilo e Índigo

Las lujosas vacaciones de Andrea Valdiri y Felipe Saruma en República Dominicana

Pareja se encontró a Keanu Reeves, lo invitó a su boda y el actor asistió

Insólito: perro se comió las tareas de un profesor

Shia LaBeouf dice que dejó de ser violento y que se convirtió al catolicismo

Tendencias EL TIEMPO