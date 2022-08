En las últimas horas se conoció que Anuel y otros artistas de la industria musical fueron robados de una cifra multimillonaria. Los Billboard fueron quienes se dieron cuenta de la situación y alertaron a los cantantes.



Aunque el hecho ocurrió a finales de noviembre de 2021, apenas está saliendo a la luz.



Las víctimas sufrieron un robo digital poco conocido. Una empresa fantasma de medios aseguró ser la dueña de los derechos de autor de más de 50 personas.



Con documentación falsa engañaron a Youtube y se hicieron con los ingresos de estos artistas. La estafa fue descubierta luego de un fallo en la estrategia de los criminales.



Las autoridades fiscales de Estados Unidos fueron alertadas luego de que modificaran su estilo de vida. Los ladrones compraron carros deportivos de la marca Lamborghini y cambiaron en cuestión de meses su estatus social.



Tras una investigación de Hacienda, descubrieron que llevaban años desviando el dinero de las regalías que pertenecían a cantantes latinos de talla internacional. Los detectives contactaron a Billboard y ellos a su vez, hablaron con los afectados.



El equipo de Anuel ha declarado que no se habían dado cuenta del robo. El cantante no había estado cobrando sus derechos de Youtube desde hace años sin que nadie lo notara.



¿Cómo lo hacían?

Dos hombres, residentes de Phoenix, estarían detrás de la estafa multimillonaria. Ambos han sido capturados y uno de ellos ya fue declarado culpable.



Entre los delitos de los que fueron acusados hay robo de identidad agravado, lavado de dinero, conspiración, fraude electrónico, entre otros. En total son 30 cargos a los que se enfrentan.



José ‘Chenel’ Medina Terán y Webster ‘Yenddi’ Batista Fernández crearon una empresa fachada de medios llamada MediaMuv para engañar a los dueños de las regalías.



Con documentos falsos convencieron a AdRev, que permite entrar al CMS de Youtube, que eran los propietarios de los derechos de autor de estos artistas. Reclamaron el dinero de las reproducciones e interacciones de los videos de Julio Iglesias, Daddy Yankee, Anuel, Prince Royce, entre otros.



“Según las autoridades, Terán y Batista habían estado ejecutando lo que ahora es una de las estafas de regalías musicales más grandes, si no la más grande, conocida en YouTube en la historia” explicó Billboard.

