El cantante Anuel AA no deja de lanzarle indirectas a Karol G en sus conciertos y en su música, incluso ha nombrado a Feid, quien se rumora es su nueva pareja. Sin embargo, en las últimas horas el cantante ha causado una gran polémica por recibir una camiseta con un estampado de ‘La Bichota’ en pleno concierto.



Los comentarios que ha venido haciendo el cantante urbano al parecer le han molestado a la paisa, pues en sus redes sociales optó por eliminar las fotos que tenía junto a él, incluso, se ha dicho que lo bloqueo.

Sin embargo, eso no ha hecho que el boricua se detenga de decirle comentarios o hacer cosas en referencia a ella. En su más reciente concierto que realizó en Sap Center de San José, en Estados Unidos, recibió varios regalos de sus fans y algunos de ellos tenían que ver con Karol G y Feid.



Para agradecer a los asistentes del evento, el puertorriqueño publicó un carrusel de fotografías de su presentación, pero hubo unas tres fotos que llamaron mucho la atención. En una de las imágenes se puede ver al artista con una camiseta que tiene el estampado con la ilustración de Karol G, una rosa y un letrero con la palabra ‘Bichota’.



En la otra fotografía se ve el dibujo de Karol en toda la parte trasera de la camiseta. Sin embargo, la que más causó revuelo fue la última foto, pues se ve al boricua acostado en una cama, y junto a él, la camisa que tenía el estampado de Karol G.

Además, su publicación la acompañó con el texto: “Gracias por la camisa. Paren de hacerme esto, porque me pongo sentimental”.



Varios de sus seguidores han comentado esta publicación y muchos internautas han asegurado que Anuel AA se está aprovechando de la fama de Karol G para ser más sonado en redes y en los medios de comunicación.



“De verdad que le quiten el móvil porque es que no está bien de la cabeza”; “Te consagraste, como el más ridículo jajajaja”; “Karol debe sentir un fresquito al darse cuenta de que su ex le está mendigando un poquito de su rating, porque si fuera por amor, estuviera calladito revolcándose en silencio, pero obviamente el man lo que quiere es aprovecharse del éxito que ella tiene… Hasta para los negocios hay que tener dignidad como hombre, pobre man”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

