El mundo del espectáculo internacional posaba sus ojos sobre Anuel AA y su nueva esposa, Yailin ‘La Más Viral’, tras casarse por la vía civil el pasado 10 de junio. Las celebridades dieron el “sí acepto” y anunciaron que en los próximos meses estarían realizando una boda que será el “evento del año”.



Recuerde que la pareja se comprometió luego de que se terminara todo el embrollo amoroso que existía entre el intérprete de ‘Reloj’ y ‘Karol G’, pues se había especulado que el artista le habría sido infiel con su actual cónyuge; sin embargo, esto no ha sido esclarecido en su totalidad.

Anuel AA junto a su novia Yailin. Foto: Instagram: @anuel

¿tú te imaginas trillizos Yailin, trillizos? FACEBOOK

Lo que sí es cierto fue la sorpresiva revelación que Anuel hizo en su más reciente transmisión en vivo de Instagram, en la cual manifestó los planes a corto plazo que tiene con Yailin, entre los que destacan tener hijos lo más pronto posible.



“Mírenla a ella allá, ella me mira allá diciendo ‘uy qué’ con cara de ‘Panky’ que tiene”, dice Anuel de manera jocosa, a lo que su amigo le dice, "¿tú te imaginas trillizos Yailin, trillizos?".



“tu te imaginas, seríamos un equipo de fútbol, imagínate, yo y Yailin en el carro y los tres nenes atrás, se acabaron los lamborghini", agregó el cantante.



Luego de casarse, los famosos conversaron con la revista ‘People’ y la rapera se mostró motivada de poder tener en sus brazos a su primogénito: “Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación”.

