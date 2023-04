Anuel AA y Karol G conformaron una de las parejas más famosas en el mundo artístico y, por lo tanto, su ruptura también fue todo un escándalo, sobre todo teniendo en cuenta que el cantante se vinculó con Yailin (la madre de su hija) pocas semanas después.

Sin embargo, los fanáticos están detrás de cada reacción de los artistas y por ejemplo de sus comportamientos en cada concierto.



En el caso de Karol G, muchos se percataban que inicialmente no cantaba o lloraba cuando interpretaba Ocean (canción que le dedicó públicamente a Anuel). Pero ahora los reflectores están puestos en el puertoriqueño.



Y es que en medio de un concierto, el hombre volvió.a cantar un verso de su éxito 'Amanece", más exáctamente la parte que dice: "Como Karol G en mi cama".



Muchos internautas han compartido el video, analizando que durante mucho tiempo no había pronunciado la frase en sus conciertos, muchos creen que por evitar problemas con Yailin, mientras estuvieron juntos.



Actualmente, el puertoriqueño está, aparentemente, soltero y dedicado a su carrera profesional.

